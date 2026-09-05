Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Đức Anh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai phê chuẩn.

Hung thủ Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh là bị can trong vụ thảm án ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP. Đồng Nai) vào rạng sáng 3-9 khiến 3 mẹ con tử vong gồm: chị H.T.M (SN 1990) và 2 cháu N.T.H (SN 2015) và N.N.H (SN 2025); người chồng là anh N.V.Q (SN 1986) bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu liên quan đến mâu thuẫn tình cảm của đối tượng với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, trú xã Bình Minh). Gần đây, Đ.T.P.A nói chia tay nhưng đối tượng không chấp nhận.

Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Đức Anh nảy sinh ý định trả thù gia đình bạn gái nhưng bất thành. Sau đó, đối tượng đã ra tay sát hại nhiều người trong gia đình anh N.V.Q là hàng xóm của bạn gái.

Chiều 4-9, thi thể của 3 mẹ con chị H.T.M đã được người thân đưa lên xe chở về Nghệ An để an táng. Anh N.V.Q đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP. Đồng Nai), hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo gia đình nạn nhân, anh N.V.Q và vợ cùng quê ở Nghệ An. Hai anh chị vào miền Nam làm việc, quen biết nhau rồi nên duyên vợ chồng; có với nhau 2 người con, gồm bé trai 11 tuổi và bé gái hơn 1 tuổi.