Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

Trọn vẹn mùa trăng ở Làng Trẻ em SOS Pleiku

Từ khuôn viên Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), tiếng trống lân vang lên rộn rã, những chiếc lồng đèn do chính tay trẻ nhỏ cắt dán khiến không gian rực rỡ sắc màu. Dưới ánh trăng, 105 thành viên của Làng cùng các mẹ, các dì quây quần bên mâm cỗ, nô đùa, cười nói, đón một mùa Trung thu thật trọn vẹn.

“Em thích nhất là được xem múa lân, thảy vòng và còn được nhận quà, bánh, lồng đèn. Em mong năm nào cũng có chương trình như vầy để tụi em được vui chơi và gặp nhiều cô chú tốt bụng”-em Rơ mah H’Ly (lớp 5, người Jrai) chia sẻ.

Các em nhỏ Làng Trẻ em SOS Pleiku háo hức tham gia trò chơi thảy vòng tại chương trình “Trung thu yêu thương”. Ảnh: Minh Chí

Ở góc nhỏ, chị Nay H’Kram, mẹ của nhà “Hoa Tường Vi”, vừa bày bánh trái vừa nở nụ cười hiền: “Tôi và các con cùng nhau làm lồng đèn, trang trí mâm cỗ. Dù bận rộn, nhưng nhìn các con cười vui, tôi thấy hạnh phúc vô cùng”.

Chị Nay Hkram (mẹ của nhà gia đình “Hoa Tường Vi”, Làng Trẻ em SOS Pleiku) sắp xếp tháp bánh kẹo cho các con. Ảnh: Minh Chí

Đêm hội “Trung thu yêu thương” tại Làng Trẻ em SOS Pleiku năm nay do Á quân Én Xuân 2021 Nguyễn Hoàng Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức. Ban tổ chức đã trao 150 suất quà gồm bánh, sữa, lồng đèn và 10 suất học bổng cho các em nhỏ trong làng.

“Cứ hai năm tôi lại quay lại làng một lần, như một lời hẹn với những đứa trẻ ở đây. Mình đến để cho đi, nhưng thật ra lại nhận về nhiều yêu thương hơn”-anh Nguyễn Hoàng Nam xúc động nói.

Không chỉ mang đến niềm vui Trung thu, hoạt động này còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng dành cho các em - những đứa trẻ đang lớn lên trong một “mái nhà đặc biệt”, giữa giai đoạn làng đang chuyển đổi mô hình quản lý.

Các em nhỏ chăm chú xem múa lân. Ảnh: Minh Chí

Theo quyết định của UBND tỉnh, Làng Trẻ em SOS Pleiku hiện trực thuộc Sở Y tế, sau khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải thể. Bước chuyển này diễn ra trong bối cảnh tổ chức SOS Na Uy - đơn vị tài trợ chính - đã ngừng hỗ trợ từ tháng 10-2023.

Theo ông Võ Văn Hải-Giám đốc Làng trẻ em SOS Pleiku, UBND tỉnh rất quan tâm, hỗ trợ kịp thời cả về kinh phí lẫn chính sách. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển giao cũng đặt ra nhiều thách thức mà Làng phải từng bước tháo gỡ để tiếp tục duy trì tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Như dịp Trung thu này, tiếng cười vẫn vang khắp khuôn viên Làng - điều khiến tất cả cán bộ, mẹ, dì đều thấy ấm lòng.

Ấm lòng tình cảm của các con trưởng thành

Không khí Trung thu cũng rộn ràng không kém tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Trong hai ngày 2 và 5-10 (11 và 14-8 âm lịch), Làng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, mang đến cho con trẻ mùa trăng đong đầy yêu thương.

Các em nhỏ tập trung hoàn thành chiếc đèn của mình. Ảnh: Thảo Khuy

Tối 2-10, hội trường Làng rộn ràng tiếng cười khi các đội bước vào phần thi làm lồng đèn ông sao. Chia thành 4 đội, các em cùng mẹ, dì hăng hái cắt, dán, tô màu, trang trí để tạo nên những chiếc đèn rực rỡ.

Em Bùi Nguyễn Tường Vy (6 tuổi, nhà "Hoa Thủy Tiên") hồn nhiên nói: “Dù hơi vụng về nhưng em rất vui vì trong mắt em chiếc đèn của đội mình vẫn thật đẹp”.

Hoàn thành chiếc đèn ông sao tươi đẹp. Ảnh: Thảo Khuy

Tối 5-10, chương trình chính “Đêm hội trăng rằm” do Làng phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức đã diễn ra sôi nổi, với sự tham dự của toàn thể bà mẹ, dì và con trẻ. Sân khấu rực rỡ sắc màu, tiết mục múa lân sôi động, các tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn cùng phần rước đèn quanh khuôn viên đã tạo nên không khí Trung thu vừa náo nhiệt, vừa ấm cúng.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho các em Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Tại chương trình, bên cạnh 75 suất quà do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao tặng, niềm vui Trung thu năm nay còn được nhân lên khi nhóm thanh niên từng được nuôi dưỡng tại Làng, nay đã trưởng thành, quay lại gửi tặng các em nhỏ sữa, nhu yếu phẩm cùng lời nhắn chan chứa tình thương.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 2001, ở xã Phù Cát), thành viên nhóm, chia sẻ: “13 tuổi em được Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn chăm sóc, cưu mang. Sau khi ra trường, em làm việc trong ngành dược tại quê nhà và sắp có gia đình riêng. Xin gửi đến các em những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia; mong các em chăm ngoan, học giỏi và luôn hạnh phúc dưới mái nhà này”.

Các em trưởng thành trở về Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn tặng quà cho các em nhỏ. Ảnh: Thảo Khuy

Ông Nguyễn Xuân Cương-Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn-chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong mang đến cho các con không chỉ một mùa Trung thu trọn vẹn, mà còn là tuổi thơ đủ đầy yêu thương. Nhìn các con trưởng thành, quay về với Làng, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi như chúng tôi”.