Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, có tư duy, đạo đức, có trách nhiệm với công vụ

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Chư Sê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo 4 xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá về tình hình tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền 2 cấp cùng việc triển khai chỉ tiêu kinh tế-xã hội do tỉnh giao.

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu kết luận buổi làm việc với các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Ko. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi làm việc của UBND các xã cho biết: Từ ngày 1-7 đến nay, bộ máy chính quyền 2 cấp hoạt động ổn định, bảo đảm quản lý điều hành liên tục, không để phát sinh khoảng trống trong thực thi nhiệm vụ hành chính công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương.

Theo báo cáo của các địa phương, trong 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội cơ bản ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tại xã Chư Sê, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,88%, ước cả năm vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; thu ngân sách trên địa bàn hơn 114,8 tỷ đồng, đạt 307% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. UBND xã Chư Sê đã hoàn thành hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Chư Sê đến năm 2045, hiện xã đã hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn đa chiều.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Còn xã Bờ Ngoong, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,24%; tổng thu ngân sách đạt 8,909 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 1,17%; UBND xã đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu công nghiệp Nam Pleiku, Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, đoạn tuyến qua địa bàn xã Bờ Ngoong…

Bộ máy UBND xã Ia Ko cũng được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng đạt những kết quả đáng mừng, như: thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 5,21 tỷ đồng, bằng 157,4% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân 6,547 tỷ đồng, đạt 63,95% kế hoạch. Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn cũng được giữ vững.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Al Bá đạt 433,311 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 107,14%; tổng thu ngân sách đạt 5,99 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 89%. Đối với công tác quy hoạch, xã Al Bá đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan, dự kiến hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định trước ngày 10-11-2025.

Chủ tịch UBND xã Chư Sê Trần Minh Triều báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh quan tâm tháo gỡ kịp thời, như: số lượng biên chế được giao còn thiếu, nhất là biên chế làm việc trong các lĩnh vực: văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quản lý đất đai… đã tác động đến chất lượng triển khai nhiệm vụ; một số quy định của luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền của các cấp và địa phương còn chưa thống nhất, còn mâu thuẫn; chỉ tiêu về BHXH tự nguyện quá cao, chưa phù hợp với địa phương có đa số dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các xã cũng cần có hướng dẫn cụ thể quy trình tuyển dụng, xếp lương đối với Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban CHQS xã chưa là công chức; Phòng Kinh tế xã kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, đề nghị bổ sung biên chế hoặc tăng cường cán bộ hỗ trợ; hệ thống đường truyền tiếp nhận hồ sơ còn chậm, thường xuyên bị lỗi gây khó khăn trong việc tiếp nhận trả kết quả, nguy cơ hồ sơ trễ hạn (nhất là vào các khung giờ từ 15 giờ trở đi); đầu tư trường cấp 2-3; cho cơ chế tuyển mới giáo viên…

Sau khi nghe kiến nghị của các địa phương và ý kiến phản hồi từ đại diện lãnh đạo các sở, ngành, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thời gian qua để bộ máy chính quyền địa phương sớm đi vào ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Ia Ko Nguyễn Công Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng nhận định: Các xã phía Tây Gia Lai hiện vẫn còn bỡ ngỡ với việc giao KPI, nhưng sẽ quen dần. Các xã phải phân tích, đánh giá cho được những dữ liệu đầu vào, con số của địa phương để tính toán, đưa ra giải pháp, lộ trình để đạt được các chỉ tiêu đề ra. Để triển khai tốt nhiệm vụ thời gian đến, các xã phải đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thì mới hoàn thành được nhiệm vụ; phải tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ, của địa phương; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ lãnh đạo nói chung phải chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, phù hợp; dấn thân, chịu khó, chịu khổ, đổi mới tư duy, sáng tạo; vừa biết chỉ đạo vừa biết kiến tạo để định hướng phát triển. Với tinh thần thần tốc, “chỉ bàn làm chứ không bàn lùi”, tất cả phải hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, có tư duy, đạo đức, có trách nhiệm với công vụ, chỉ làm hết việc chứ không hết giờ; chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo.

“Thời gian đến, các xã phải quán triệt tinh thần làm việc phải vì dân, gần dân, xây dựng thái độ phục vụ nhân dân thật tốt. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ chuyên môn từng phòng ban đã phù hợp chưa; cán bộ phải nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công, lãnh đạo các xã phải kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc hàng ngày.

Công tác quy hoạch là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là cái đi trước, cái mở đường, có quy hoạch mới kêu gọi được đầu tư; quy hoạch phải bám vào các Nghị quyết của tỉnh; phải nghĩ lớn, làm lớn, hình thành vùng nguyên liệu lớn; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quy hoạch. Đối với các nguồn vượt thu, các xã nên lên kế hoạch dự kiến chi, dự kiến đầu tư để sử dụng hiệu quả nguồn vượt thu. Các xã rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để đánh giá, xác định dư địa phát triển; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công vụ; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.