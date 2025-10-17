Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Sau sáp nhập, xã Ia Ko có 23 thôn, làng, trong đó 6 làng dân tộc thiểu số vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Toàn xã hiện có 308 hộ nghèo và 286 hộ cận nghèo.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,62% xuống 3,75% (tương đương giảm 99 hộ) và hộ cận nghèo từ 5,22% còn 3,88% (giảm khoảng 70 hộ).

Xác định nguyên nhân, chọn đúng giải pháp

Từ nghị quyết đến hành động, xã nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và phần việc cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng chi bộ, đảng viên phụ trách hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Quốc Sĩ cho biết: Xã đã rà soát, phân tích nguyên nhân nghèo của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ đúng đối tượng và nhu cầu.

Kết quả, có 61 hộ thiếu đất sản xuất, 82 hộ thiếu vốn, 38 hộ thiếu lao động, 93 hộ thiếu công cụ, 69 hộ thiếu kiến thức, 319 hộ thiếu kỹ năng sản xuất; 28 hộ nghèo do bệnh tật, tai nạn… Từ đó, xã chia nhóm hộ, triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp như bố trí đất sản xuất, cho vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề…

Xã rà soát, xác định đưa gần 854 ha đất chưa có rừng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn để bố trí đất sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, xã phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn như hàn, xây dựng, may mặc, trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh kết nối cung-cầu lao động, tạo điều kiện để người dân có việc làm ổn định, kể cả đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai) đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: P.D

Năm 2025, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của xã Ia Ko là hơn 1,6 tỷ đồng, được ưu tiên cho các hoạt động hỗ trợ sinh kế và đào tạo nghề.

Ở từng thôn, làng, các chi bộ đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai nghị quyết giảm nghèo. Tại Chi bộ làng Sur A, 17 đảng viên được phân công phụ trách giúp đỡ 38 hộ nghèo bằng những việc cụ thể.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kpuih Ten chia sẻ: “Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy, nhận thức, rằng muốn thoát nghèo phải bắt đầu từ chính mình.

Trước đây, bà con chỉ trồng mì và giống lúa cũ cho năng suất thấp. Nhưng hiện nay, bà con đã mạnh dạn chuyển sang trồng giống lúa mới và trồng cà phê, hồ tiêu để nâng cao thu nhập. Làng phấn đấu hết năm nay giảm thêm 12 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo”.

Với sự hỗ trợ của địa phương và quyết tâm vươn lên, nhiều hộ dân đã thoát nghèo. Gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai) được địa phương hỗ trợ 1 con bò giống và vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH. Ông dùng vốn mua thêm 3 con bò, đầu tư chăm sóc 400 cây cà phê.

“Nhờ vậy, thu nhập của gia đình tăng đáng kể, cuộc sống ngày càng ổn định và đã thoát nghèo”-ông Pup phấn khởi chia sẻ.

Năm 2025, gia đình chị Kpuih Lâu (làng O Bung) được hỗ trợ xây dựng nhà và 1 con bò sinh sản để tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo. Ảnh: P.D

Tương tự, gia đình chị Kpuih Lâu (làng O Bung) được hỗ trợ 1 con bò sinh sản và 60 triệu đồng để xây nhà kiên cố. “Có nhà vững chắc, có bò sinh sản, mình yên tâm làm ăn, quyết tâm thoát nghèo cuối năm nay”-chị Lâu nói.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng

Theo ông Dương Mạnh Mẫn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Ko, công tác giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ phát triển KT-XH mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Vì vậy, Đảng ủy xã đã đưa nội dung giảm nghèo vào nghị quyết hằng năm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng chi bộ và đảng viên phụ trách hộ nghèo.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nghị quyết được thực thi hiệu quả. Ông Mẫn cho biết: “Từ nay đến năm 2026, xã tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực, trong đó có nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,22%”.

Cùng với phát huy nội lực, xã chú trọng kết nối doanh nghiệp, HTX để tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân. Đảng ủy xã phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các làng dân tộc thiểu số, vừa thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở làng đặc biệt khó khăn.