4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

MAI LÂM
(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để sử dụng dịch vụ này, người dân chỉ cần thực hiện theo 4 bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở camera điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để quét mã QR Code tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

f54bbb6adea555fb0cb4.jpg

Bước 2: Nhập số căn cước công dân/căn cước/số định danh, chọn quầy giao dịch cần thực hiện thủ tục và bấm “Lấy số”.

9efcaed9cb1640481907.jpg

Bước 3: Tải phiếu lấy số điện tử về máy hoặc chụp màn hình để lưu trữ.

259d60b705788e26d769.jpg

Bước 4: Khi đến lượt, đến quầy tiếp nhận và xuất trình phiếu lấy số online cho cán bộ phụ trách.

Theo ông Đặng Trung Du-Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hệ thống lấy số thứ tự online là một trong những bước tiến quan trọng trọng việc ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc áp dụng hệ thống lấy số online tại Trung tâm không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số trong tương lai.

Được biết, sắp tới hệ thống này cũng sẽ được hướng dẫn triển khai tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để tiện lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

