Các địa phương ven đê Khu Đông khẩn trương phòng, chống bão Kalmaegi

VĂN LỰC
(GLO)- Các địa phương nằm ven hệ thống đê Khu Đông thuộc địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai đang khẩn trương huy động toàn lực ứng phó với bão Kalmaegi. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đảm bảo an toàn các vị trí xung yếu

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), trong ngày 4-11, địa phương tiến hành kiểm tra các công trình trọng điểm, xung yếu trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào.

UBND phường phân công lực lượng trực tại chỗ; chuẩn bị phương tiện, vật tư và giao HTX Nông nghiệp Nhơn Bình 1, 2 quản lý, bảo vệ đập Cây Dừa, Lạc Trường. Tại tuyến đê Khu Đông, phường huy động 15-20 đoàn viên, thanh niên làm lực lượng xung kích và bố trí người trực canh tại các tràn thoát lũ số 1, 2, 3 để kiên quyết ngăn người dân qua lại khi nước lớn.

Đối với kè chắn sóng Nhơn Hải, Lý Hưng, Lý Lương, UBND phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Trạm Biên phòng Nhơn Hải huy động 20-30 người ứng trực, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện tại chỗ. Các khu vực có nguy cơ khác như kè Sông Dinh, khu phố Lý Chánh, gành Hải Bắc và khu phố Hải Bắc đều bố trí lực lượng ứng phó và kế hoạch xử lý khi có sự cố.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, chia sẻ: “Theo dự báo, bão số 13 có cường độ rất mạnh nên địa phương huy động lực lượng túc trực 100% để có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Trong đó tập trung bảo vệ, đảm bảo an toàn các vị trí xung yếu như hệ thống đập thủy lợi, các tuyến đê, kè chắn sóng”.

Tại xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), những ngày qua nước sông Gò Chàm (thôn An Cửu) liên tục dâng cao, khiến một đoạn đê sông dài khoảng 10 m bị sụt lún, nước rò rỉ chảy qua thân đê, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê khi có mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động lực lượng xung kích và người dân khắc phục, gia cố vị trí rò rỉ nước, đảm bảo an toàn thân đê.

anh-1-tham-gia-khac-phuc-ro-ri-de-song-go-cham1.jpg
Các lực lượng chức năng và người dân thôn An Cửu (xã Tuy Phước Bắc) tham gia khắc phục, gia cố điểm rò rỉ nước tại đê sông Gò Chàm. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, UBND xã Tuy Phước Bắc thành lập đội xung kích, túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố thiên tai. Hướng dẫn các hộ dân có nhà ở ven sông, ven đê và khu vực thấp trũng chằng chống nhà, kê cao tài sản, sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Chính quyền xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cũng khẩn trương tập trung lực lượng kiểm tra, tổ chức gia cố các điểm xung yếu, có nguy cơ xâm thực, sạt lở khi xảy ra bão, lũ như: khu triều cường thôn Trung Lương; hệ thống hồ, đập và đê sông Kôn tại thôn Tân Tiến, Chánh Đạt.

Đồng thời, tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các đoạn nước tràn qua đường, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa, lũ lớn xảy ra như: Tràn đê Tân Tiến; tỉnh lộ 639-khu vực cầu Bản Nhượng thôn Chánh Thiện; cống Ba Sào thôn Chánh Hóa; đoạn tràn dốc Mái đến Trường Mầm non Cát Thành…

xa-tuy-phuoc-dong.jpg
Nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân các địa phương ven khu vực đê Khu Đông gặp khó khăn. Ảnh: Văn Lực

“Địa phương chỉ đạo lực lượng xung kích có mặt 24/24 giờ tại các nơi xung yếu và bố trí phương tiện, vật tư để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân”, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến cho hay.

Kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của các phường, xã ven khu vực đê Khu Đông là phải kiên quyết sơ tán, di dời người dân trong vùng nguy cơ cao đến nơi ở an toàn khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền.

anh-2-xa-tuy-phuoc-bac-cat-tia-cay-xanh.jpg
Các phường, xã ven đê Khu Đông khẩn trương phòng, chống bão Kalmaegi, trong đó có công tác cắt, tỉa hệ thống cây xanh ven đường. Ảnh: Văn Lực

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, trên địa bàn phường dự kiến di dời 125 hộ, với 488 nhân khẩu. Địa phương bố trí, huy động 8 xe ô tô chở người dưới 16 chỗ; 3 ô tô vận tải; 3 xe bán tải; 9 xuồng nhôm; 1 ca nô, 2 phao bè, hơn 290 phao tròn, hơn 210 áo phao… phục vụ công tác sơ tán, di dời người dân tới nơi ở an toàn.

Tại các khu phố, phường bố trí 15-20 người/khu phố, trong đó lực lượng dân quân, an ninh trật tự làm nòng cốt; phối hợp với các lực lượng chuyên trách của bộ đội biên phòng và công an thực hiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ khi bão, lũ xảy ra.

Theo rà soát, khảo sát của UBND xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), địa phương có 34 hộ dân, với 105 nhân khẩu tại thôn Chánh Hữu và Chánh Định phải di dời khi xảy ra bão số 13. Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch UBND xã Ngô Mây, cho biết: Đến ngày 4-11, địa phương đã lập danh sách, lên phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và bố trí địa điểm để sẵn sàng di dời các hộ tới nơi ở an toàn.

Còn ông Huỳnh Thanh Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai), thông tin: Trong ngày và đêm 4-11, xã huy động lực lượng rà soát, thống kê toàn bộ các hộ dân trong địa bàn xã đang ở vùng trũng thấp, có nguy cơ cô lập và nhà bị đổ sập khi xảy ra bão, lũ. Trong ngày 5-11, địa phương tiến hành di dời, sơ tán các hộ trong vùng nguy cơ cao để tới nơi ở tập trung tại các địa điểm an toàn như trường học, trạm y tế.

anh-3-xa-tuy-phuoc-dong-bo-tri-song-di-chuyen-khi-nuoc-lu-ve.jpg
Xã Tuy Phước Đông bố trí phương tiện sõng để di chuyển khi nước lũ tràn về, chia cắt giao thông đường bộ. Ảnh: Văn Lực

Tại xã Cát Tiến, UBND xã chủ động rà soát các khu vực dân cư có khả năng bị sạt lở thuộc khu vực thôn Tân Tiến, Chánh Thắng, Trung Lương, Chánh Hùng; lập phương án sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn.

“Địa phương chủ động triển khai sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân; không để người dân quay trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người”, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến nhấn mạnh.

