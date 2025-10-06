Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

VĂN LỰC
(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 diễn ra tại khu vực bến tàu TOCEPO Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), với sự tham gia của gần 1.000 em nhỏ và phụ huynh.

1-keu-goi-quyen-gop-sach.jpg
Vận động quyên góp sách cho thư viện làng Canh Tiến tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025. Ảnh: Văn Lực

Tại sự kiện, Ban tổ chức bố trí khu vực gian hàng để các em nhỏ và phụ huynh tạo ra “cửa hàng nhỏ” để trưng bày, bán các sản phẩm như sách, truyện, đồ chơi cũ; sản phẩm handmade; đồ ăn, thức uống thân thiện với môi trường; sản phẩm tái chế… với thông điệp “cũ người, mới ta”. Qua đó, tạo cơ hội để các em nhỏ học cách trao đổi, chia sẻ và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

3-gian-hang-tai-che.jpg
"Cửa hàng nhỏ" của các em nhỏ tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 với thông điệp bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Lực

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sắp xếp khu vực đọc sách miễn phí với nhiều đầu sách thú vị dành cho lứa tuổi thiếu nhi để các em cùng nhau khám phá, đọc sách. Ban Tổ chức cũng vận động, kêu gọi quyên góp sách ủng hộ thư viện làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai).

4-doc-sach-1.jpg
Góc đọc sách miễn phí dành cho các em nhỏ. Ảnh: Văn Lực

Các em nhỏ cũng được hướng dẫn gấp Origami (nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản), tham gia trải nghiệm và lan tỏa thông điệp hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tại sự kiện, các em nhỏ tự thiết kế lồng đèn trung thu từ các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường với chủ đề “Lồng đèn tái chế xanh” để được nhận những phần quà hấp dẫn từ Ban tổ chức.

5-day-gap-giay.jpg
Hướng dẫn các em nhỏ gấp Origami. Ảnh: Văn Lực
6-lam-long-den-2.jpg
Các em nhỏ tự thiết kế, làm lồng đèn với những vật liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: Văn Lực

Đặc biệt, các em nhỏ được xem các tiết mục múa lân, sư, rồng đặc sắc và cùng nhau tham gia bữa tiệc phá cỗ vui nhộn.

2-mua-lan-tai-su-kien-don-trung-thu.jpg
Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025. Ảnh: Văn Lực
