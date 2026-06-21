Festival Thiếu nhi toàn quốc: 7 đội viên của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai được vinh danh

(GLO)- Tham gia Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I-2026 tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 18 đến 20-6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đạt thành tích ấn tượng khi có 7 đội viên xuất sắc được vinh danh.

Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I-2026 thu hút hơn 2.000 thiếu nhi đến từ các cung, nhà thiếu nhi và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố tham gia.

4 đội viên của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc. Ảnh: Minh Tấn

Festival diễn ra nhiều hoạt động như: Carnaval “Rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương”; Hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; triển lãm và hoạt động vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài”; vòng chung kết toàn quốc sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam-Vươn ra thế giới”; chương trình “Vươn cao ước mơ”; giao lưu cờ vua vận động; đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học-công nghệ và trải nghiệm sáng tạo.

Tham gia Festival, đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I-2026 với 24 đội viên và đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai ghi dấu ấn tại Festival Thiếu nhi toàn quốc.

Cụ thể, 4 đội viên được công nhận danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; 3 đội viên được trao Giấy chứng nhận thành tích xuất sắc trong khuôn khổ hoạt động vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài”.

Về tập thể, Trung tâm là một trong các đơn vị được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc tại Festival.

Ngoài những thành tích đạt được, 24 đội viên trong đoàn còn tham gia hoạt động đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập Kỷ lục Việt Nam.