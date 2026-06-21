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Hơn 600 học sinh tham gia Ngày hội trải nghiệm mùa hè

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(GLO)- Sáng 21-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp cùng Đoàn phường Quy Nhơn Nam tổ chức Ngày hội trải nghiệm mùa hè với chủ đề “Hè bùng nổ - Trải nghiệm thả ga".

Ngày hội thu hút hơn 600 em học sinh tham gia. Tại chương trình, các em học sinh cùng trải qua 4 không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích và mang tính tương tác cao.

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Các em học sinh tham gia chuyên đề “Những hiện tượng thú vị quanh ta”. Ảnh: Thu Hương

Các không gian trải nghiệm gồm: “Basketball Fun Day - Ngày hội bóng rổ vui nhộn” với các trò chơi vận động, thử thách kỹ năng và tinh thần đồng đội; “ASEAN trong mắt em” giúp các em tìm hiểu văn hóa, bản sắc các quốc gia ASEAN thông qua hình thức giao lưu, khám phá; “English Fun Zone - Khu vui học tiếng Anh” tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh qua trò chơi và hoạt động nhóm; chuyên đề “Những hiện tượng thú vị quanh ta” với các thí nghiệm về vật lý, kích thích tư duy sáng tạo và khả năng khám phá.

Ngày hội không chỉ mang đến sân chơi bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần trang bị kiến thức, phát triển kỹ năng mềm, tăng cường giao lưu, kết nối và tạo môi trường để thiếu nhi được học tập, trải nghiệm và phát triển toàn diện.

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