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Dấu hiệu nhận biết bánh mì không an toàn, người dân cần tránh mua

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, Vietnamnet)

(GLO)- Những vụ ngộ độc bánh mì xảy ra trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất ATTP đối với món ăn quen thuộc này. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến dấu hiệu của bánh mì và nguyên liệu đi kèm trước khi mua để bảo vệ sức khỏe.

Theo các cơ quan chức năng, nhiều vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì xuất phát từ nguyên liệu chế biến sẵn như thịt, pa tê, sốt trứng, rau sống hoặc thực phẩm bảo quản không đúng quy định. Vi khuẩn Salmonella từng được xác định là nguyên nhân trong một số vụ ngộ độc tập thể.

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Ảnh minh họa

Người tiêu dùng cần tránh mua bánh mì tại các cơ sở có những dấu hiệu sau:

  • Quầy bán mất vệ sinh, thực phẩm bày sát đường, không được che đậy.
  • Người chế biến không đeo găng tay hoặc sử dụng chung tay để cầm tiền và làm thức ăn.
  • Các loại thịt, pa tê, chả, sốt được để ngoài môi trường nhiều giờ mà không bảo quản lạnh.
  • Rau sống héo úa, dưa chua có mùi lạ hoặc bị nhớt.
  • Bánh mì có mùi ôi, chua hoặc nhân có màu sắc bất thường.
  • Cơ sở đông khách nhưng khu vực chế biến chật hẹp, nguyên liệu sắp xếp lộn xộn, không phân khu sơ chế và chế biến riêng biệt.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên mua bánh mì đã được làm sẵn từ lâu hoặc để qua đêm ở nhiệt độ phòng.

Sau khi ăn, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt hoặc mệt mỏi, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Đây là những biểu hiện phổ biến được ghi nhận trong nhiều vụ ngộ độc bánh mì thời gian qua.

Để đảm bảo an toàn, người dân nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh sạch sẽ, nguyên liệu được bảo quản đúng quy định và ưu tiên sử dụng bánh mì ngay sau khi mua. Việc chủ động nhận biết những dấu hiệu bất thường sẽ góp phần giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong mùa nắng nóng khi vi khuẩn dễ phát triển.

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