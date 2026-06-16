Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền (Bánh mì Lâm Huyền) tại phường Quy Nhơn Đông. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 24-5-2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin nhiều bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở Lâm Huyền, đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Nguyễn Đinh Hoài Linh cũng bị ngộ độc thực phẩm và đang điều trị tại Bệnh viện Hòa Bình. Qua xác minh, trong ngày 22-5, cơ sở Lâm Huyền đã bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại.

Tổng hợp từ các cơ sở y tế cho thấy, có 124 trường hợp nhập viện với triệu chứng tương tự sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Đến nay, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Kết quả xét nghiệm 30 mẫu bệnh phẩm ghi nhận có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đường ruột. Qua kiểm tra đột xuất, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nhân viên chế biến chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; điều kiện chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh; đồng thời sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai làm việc với chủ cơ sở bánh mì Lâm Huyền﻿ (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Phi Long

Đáng chú ý, trong 3 mẫu thực phẩm gồm chả da, patê và giò thủ được gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường vùng 2 (Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường), kết quả cho thấy mẫu giò thủ có tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) đạt 5,4 × 10⁶ CFU/g, vượt giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 8-3:2012/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm). Do đó, không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chỉ tiêu vi sinh vật trong thịt và sản phẩm từ thịt.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Phi Long

Từ kết quả điều tra, kiểm nghiệm và đánh giá chuyên môn, cơ quan chức năng nhận định vụ việc nghi ngờ liên quan đến bánh mì kẹp thịt do Hộ kinh doanh Lâm Huyền cung cấp. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.