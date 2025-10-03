Chương trình “Ký ức trăng thơ” gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Tối 2-10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu Từ Oanh phối hợp với Quynh Music House tổ chức chương trình nghệ thuật “Ký ức trăng thơ” gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Ký ức trăng thơ”. Ảnh: Ngọc Duy

Sự kiện thu hút gần 350 khán giả tham dự. Với ý tưởng gợi nhớ ký ức mùa trăng xưa, các em thiếu nhi được quây quần bên nhau rước đèn và phá cỗ Trung thu trong không khí đêm hội ấm áp, vui tươi.

Chương trình mang đến cho khán giả 14 tiết mục đặc sắc với nhiều loại hình nghệ thuật như: nhảy hiện đại, biểu diễn đàn tranh, guitar điện, đàn tỳ bà và các nhạc cụ dân tộc khác. Đặc biệt, màn múa rồng, múa lân kết hợp Mai hoa thung được dàn dựng công phu đã tạo nên không khí hào hứng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo.

Khán giả tham dự chương trình đã ủng hộ 6 triệu đồng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình nghệ thuật “Ký ức trăng thơ” không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho thiếu nhi, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.