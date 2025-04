Ý nghĩa sâu sắc từ cuộc thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng

Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Gia Lai và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó làm cho nhận thức của cán bộ, nhân dân đối với biên giới quốc gia và vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong giai đoạn mới ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo đánh giá của Ban tổ chức tại lễ tổng kết và trao giải cho biết: Cuộc thi đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia dự thi với phong phú thành phần, từ cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị lực lượng vũ trang đến cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là có khá nhiều các em học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh, thể hiện được lòng nhiệt huyết, tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ, những người sẽ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói riêng trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cuộc thi viết được tổ chức với hình thức các câu hỏi có nội dung được quy định trong các nghị quyết, luật, nghị định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và lịch sử BĐBP tỉnh đã ban hành, tạo điều kiện cho người dự thi dễ dàng trả lời.

Anh Nguyễn Nhật Thăng (Phòng PA02, Công an tỉnh) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho cuộc thi này, tôi đã dành 1 tháng để tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Gia Lai do Ban tổ chức cuộc thi cung cấp. Tôi cũng đã tìm rất nhiều nguồn tài liệu liên quan đến biên giới quốc gia, lực lượng biên phòng Việt Nam và sưu tầm ảnh hoạt động của BĐBP tỉnh để phục vụ cho quá trình làm bài dự thi.

Nhờ cuộc thi này mà ngoài những thành tích và chiến công của BĐBP tỉnh Gia Lai thông qua những danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng, tôi rất cảm phục BĐBP tỉnh khi đã triển khai hiệu quả rất nhiều mô hình, chương trình thiết thực, ý nghĩa, nhân văn trong nhiều năm qua, như: “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Điểm tựa nơi biên giới", “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Cán bộ tăng cường xã quân hàm xanh”... Qua các mô hình đã lan toả những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng biên phòng nói chung, biên phòng tỉnh Gia Lai nói riêng khiến cho hình ảnh người lính biên phòng ngày càng trở nên thân quen và gần gũi trong tình cảm của người dân biên giới cũng như nhân dân tỉnh nhà”.

Cả gia đình em Nguyễn Hoàng Quyên (áo dài trắng)-học sinh lớp 12A3, Trường THPT Pleiku-tham gia cuộc thi và 3 mẹ con đã đạt giải cao. Ảnh: Hà Duy

Là đơn vị tích cực tham gia cuộc thi với số lượng bài thi nhiều nhất, cô Nguyễn Thị Đông Hải-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Pleiku cho hay: “Ban Giám hiệu xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục các em về chủ quyền lãnh thổ, về trách nhiệm công dân về biên giới quốc gia. Thông qua việc tìm hiểu các kiến thức về biên giới, truyền thống lực lượng biên phòng cũng đã khơi dậy trong các em học sinh tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn sâu sắc đến công ơn của cha anh ngày xưa, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ, BĐBP, ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc, bảo vệ nền hoà bình độc lập cho dân tộc.

Bản thân các em học sinh cũng đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, là sự rung động, biết ơn thực sự từ trái tim chứ không phải chỉ là những lời sáo rỗng. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Ban Giám hiệu cũng như các tổ bộ môn đã cùng nghiên cứu tài liệu để phổ biến cho các em học sinh. Chúng tôi đã lựa chọn được 1.800 bài đảm bảo chất lượng trong số hơn 2.000 bài dự thi để gửi về Ban tổ chức”.

Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức trao giải nhất tập thể cho Trường THPT Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia không chỉ của cá nhân riêng lẻ mà một số gia đình cùng nhau tham gia. Em Nguyễn Hoàng Quyên-học sinh lớp 12A3, Trường THPT Pleiku hào hứng cho biết: “Cả nhà em đều tham gia cuộc thi này. Kết quả là em và em trai đạt giải ba, mẹ em đạt giải nhì. Cuộc thi đã cho em rất nhiều kiến thức bổ ích, như về đường biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai với chiều dài hơn 80 km, đi qua 7 xã trên địa bàn 3 huyện. Em cũng biết thêm về hành trình 60 năm thành lập BĐBP, từ đó bản thân thấy phải nỗ lực để xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước. năm nay em học lớp 12, và dự định của em sẽ là thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự quốc gia, theo nghề của bố. Bố em hiện đang là bộ đội Quân đoàn 34”.

Đồng chí Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức trao giải nhất cá nhân cho đồng chí Hoàng Minh Hải (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh). Ảnh: Hà Duy

Được biết, chỉ hơn 2 tháng ngắn ngủi, song cuộc thi đã nhận được sự tham gia đông đảo, sôi nổi từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh với 6.564 tác phẩm thuộc 53 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổng kết Cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể và 27 giải cá nhân. Cụ thể, 6 giải tập thể gồm: 1 giải nhất thuộc về Trường THPT Pleiku; 2 giải nhì thuộc về: cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; 3 giải ba thuộc về: Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku), Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku). Đối với cá nhân, giải nhất thuộc về anh Hoàng Minh Hải (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh); 2 giải nhì thuộc về anh Nguyễn Nhật Thăng (Phòng PA02, Công an tỉnh) và chị Đặng Thị Thúy Hằng (Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao TP. Pleiku). Cùng với đó, Ban tổ chức cũng trao 15 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các cá nhân có tác phẩm xuất sắc khác.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh-Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định: “Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân-dân, truyền thống anh hùng của BĐBP tỉnh qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

Cuộc thi đã góp phần củng cố niềm tin, phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.