Một dải biên cương nặng nghĩa tình - Kỳ cuối: Gắn bó với người dân, vun đắp tình đồng đội

Đây là sự khích lệ về mặt tinh thần để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đoàn kết, giúp đỡ nhau tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao nơi phên giậu của Tổ quốc.

Chung sức giữ yên biên cương

Ông Ksor Bơng (làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai) chia sẻ: Đến giờ, hình ảnh cán bộ quân y Biên phòng lội bộ hàng chục km đường rừng để khám bệnh cho người dân trong những năm tháng còn nhiều khó khăn hay việc tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục để xây dựng nếp sống mới vẫn còn in đậm trong lòng người dân khu vực biên giới.

Những năm qua, ở làng Bi nói riêng, xã Ia O nói chung, bà con cùng nhau xóa bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, không còn chuyện chôn chung người chết với nhau trong 1 chiếc quan tài như ngày xưa nữa.

“Mới đây, có mấy cháu ở làng bị lừa qua Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, phải trả tiền chuộc cứu thân. Sau khi nắm tình hình, BĐBP tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng giải cứu thành công các cháu, mang niềm vui cho các gia đình, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Biên phòng”-ông Bơng kể.

Cũng theo già Bơng, nhờ sự chung tay của lực lượng BĐBP tỉnh, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã đã được kiềm chế, dân làng yên tâm hơn. Vậy nên, khi Đồn Biên phòng Ia O triển khai các hoạt động, nhất là tuần tra bảo vệ địa bàn và biên giới, bà con tích cực tham gia.

Già Rơ Lan Hlếk (làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) trò chuyện cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: T.D

Tương tự, già Rơ Lan Hlếk (làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) luôn dành sự trân trọng đối với những người lính quân hàm xanh. Già Rơ Lan Hlếk nói: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ tốt lắm, dân làng ai cũng thương quý. Nhờ có lực lượng BĐBP tiên phong làm lúa nước và cầm tay chỉ việc nên dân làng học tập, làm theo.

Nếu trước kia, bà con chỉ biết trồng lúa rẫy thì nay đã cùng nhau canh tác trên cánh đồng lúa nước rộng 70 ha, nhà nào cũng dư gạo để ăn. Không những thế, BĐBP còn giúp dân xóa nhà tạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chung sức bảo vệ biên giới.

Không chỉ báo tin cho BĐBP khi có người lạ đến địa phương với mục đích xấu, người dân còn tham gia tuần tra và bảo vệ đường biên giới. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới tại địa phương ngày càng ổn định.

Theo Đại úy Trần Văn Khen-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Mơ): Đơn vị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2024, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động xây dựng điểm “Xã biên giới sạch về ma túy” và vận động 415 hộ ký cam kết thực hiện. Đơn vị cử 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và phân công 14 đảng viên phụ trách giúp đỡ 64 hộ.

Qua đó, các đảng viên kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

BĐBP tỉnh Gia Lai tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân trên biên giới. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ-cho hay: Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Mơ và Đồn Biên phòng Ia Lốp luôn bám sát địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

2 đơn vị cũng đã triển khai nhiều mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Những năm qua, BĐBP tỉnh luôn quán triệt nhất quán quan điểm của Đảng là “dựa vào dân, lấy dân là gốc, Nhân dân là chủ thể, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Việc xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây vừa là nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng-an ninh và đối ngoại vừa tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và triển khai các chương trình, mô hình giúp dân.

Qua những việc làm cụ thể mà đơn vị đã triển khai thực hiện, hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của người lính Biên phòng luôn in đậm, khắc sâu trong tâm trí người dân khu vực biên giới. Bà con cũng tích cực hưởng ứng các phong trào, chương trình, mô hình về phát triển sinh kế, đảm bảo an ninh trật tự và chung tay bảo vệ biên giới”-Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm.

Trọn tình đồng đội

Đến bây giờ, Trung tá Lâm Mạnh Tuyển-Nhân viên Quân y Đồn Biên phòng Ia Chía và Thiếu tá Lâm Quang Vỹ-Đội phó Đội Kiểm soát hành chính (Đồn Biên phòng Ia O) vẫn luôn nhớ về chuyến xe chuyển viện đầy “bão táp”. Ấy là năm 2012, khi Thiếu tá Lâm Quang Vỹ bất ngờ phát bệnh.

Sau khi chẩn đoán đồng đội bị ứ thận, y sĩ Lâm Mạnh Tuyển đề xuất chỉ huy Đồn cho xe U oát chở về Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu. Đang giữa mùa mưa, đường nhão nhoẹt bùn đất, chiếc xe U oát chở anh Vỹ mắc lầy liên tục. Y sĩ Tuyển vừa phụ đẩy xe mệt bở hơi tai vừa phải quan sát đồng đội để kịp thời cho uống thuốc làm giảm cơn đau.

Trung tá Tuyển nhắc nhớ: “Trời đã khuya lại còn kèm mưa, gió lạnh buốt mà xe ô tô liên tục mắc lầy. Đường đất trơn trượt. Quần áo chúng tôi lấm lem và ướt nước mưa. Hay tin, một người dân ở ngôi làng gần đó lái xe công nông ra kéo giúp nhưng cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ mới qua được con đường đất dài chừng 20 km.

Tôi nhớ mãi hình ảnh xe công nông kéo chiếc xe U oát chở đồng chí Vỹ chuyển viện chạy trên đường do 4 bánh xe không xoay được, dính chặt đất đỏ. Mừng nhất là kéo ra đến đường nhựa thì anh Vỹ hết đau.

Từ đó đến nay, có dịp gặp nhau, 2 anh em thường nhắc kỷ niệm chuyến chuyển viện này. Vậy nên, tình cảm anh em càng thêm gắn bó; lâu lâu, chúng tôi điện thoại hỏi nhau, động viên nhau làm tốt công việc hơn”.

Giao ban công tác đảm bảo an ninh biên giới trên chốt ở xã Ia Púch. Ảnh: T.D

Đóng quân trong rừng khộp, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Chốt suối Pa (Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông) gặp không ít khó khăn. Vào mùa mưa, chốt thường bị chia cắt với đơn vị do nước suối dâng cao. Mùa khô thì nắng nóng khủng khiếp. Anh em trong chốt thường phải “tùy nghi di tản” vào mấy bụi cây để tránh nắng.

Đại úy Hoàng Quốc Bảo-Chốt trưởng Chốt suối Pa-bộc bạch: “Nhiều khi chốt bị cô lập, anh em phải thay phiên nhau hái rau rừng mà ăn. Bữa cơm chỉ toàn rau nhưng ấm tình đồng đội. Xa gia đình, anh em thường xuyên động viên nhau vượt qua gian khó để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ở chốt có một số đồng chí có năng khiếu về văn nghệ, nhạc cụ nên thi thoảng vào buổi tối, chúng tôi quây quần hát hò, tạo không khí vui vẻ sau ngày làm việc mệt nhọc. Có lẽ vì thế mà tinh thần gắn kết đồng đội càng thân thiết hơn”.

Trung tá Nguyễn Tất Việt-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp-thông tin: Tuy đứng chân trên khu vực đặc biệt khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, yên tâm về mặt tư tưởng, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong các dịp lễ, Tết hay các sự kiện quan trọng của đất nước, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn luôn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, ngoài thăm hỏi, đơn vị cũng trích một phần quà gửi tặng.

Vì vậy, trong những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không có cán bộ, chiến sĩ có những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng hay thoái thác nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội của quân nhân để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm kỷ luật.

Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong toàn đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.