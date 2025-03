Thiếu tá Lê Đình Hải bỏ tiền túi xây nhà cho người nghèo

“Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động”-nhà văn người Đức Hermann Hesse từng nhận định như thế về ý nghĩa của việc luôn sẵn sàng hành động. Chúng tôi nghĩ đến câu nói này khi gặp Thiếu tá Lê Đình Hải-Trưởng Công an xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa. Hơn mọi lời nói, anh đã làm điều không phải ai cũng làm được: Tự bỏ tiền túi xây nhà cho người nghèo.

Tấm lòng nhân ái

Giữa trưa nắng, anh Hải vui vẻ đón chúng tôi tại căn nhà đã hoàn thiện phần móng, tường bao, đang chuẩn bị tô tường và lợp tôn ở buôn Ma San. Chưa đợi chúng tôi mở lời, anh đã vội giải thích: Mặc dù gia đình này không có tên trong danh sách hỗ trợ xây dựng nhà nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh đứng ra nhận hỗ trợ.

Thiếu tá Lê Đình Hải thăm hỏi, động viên bà Kpă H’Quế (buôn Ma San, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa). Ảnh: M.P

Anh Hải cho biết: Chủ hộ là bà Kpă H’Quế (SN 1950). Bà H’Quế bị tàn tật từ nhỏ, không đi đứng bình thường được. Căn nhà thuộc Chương trình 134 mà Nhà nước hỗ trợ xây dựng cho gia đình từ năm 2005 hiện đã xuống cấp, không còn đủ ngăn nắng, che mưa. Sát cạnh bên, nhà của người con trai là ông Kpă Amlot (SN 1971) cũng chẳng khá hơn. Căn nhà trống hoác, tồi tàn nhưng lại là nơi nương náu của ông cùng con gái và 2 đứa cháu ngoại.

Gia đình ông Amlot thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đáng tiếc, khi có kết quả rà soát thì ông Amlot đổ bệnh, gia đình phải bán mảnh đất duy nhất để có tiền thuốc men nhưng ông vẫn không qua khỏi. Do vậy, trường hợp này không còn thuộc diện được hỗ trợ. Từ ngày con trai mất, bà H’Quế và mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở.

“Nhiều lúc đến thăm gia đình, tôi chỉ thấy có nồi cơm trắng với muối, lúc thì chỉ thấy mỗi gói mì tôm. Nhìn cảnh ấy, là thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã, tôi rất chạnh lòng. Đây là hộ người già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân tàn tật mà không có nhà ở thì quá xót xa”-anh Hải tâm sự.

Từ trăn trở ấy, Thiếu tá Hải về bàn với vợ bỏ tiền để xây nhà cho gia đình bà H’Quế. Chi phí xây dựng căn nhà tầm 60-70 triệu đồng. Sau đó, anh báo cáo Đảng ủy xã và tiến hành khởi công xây dựng. Theo dự kiến ban đầu, anh sẽ tiến hành xây dựng 1 ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ ngay phía sau căn nhà 134; thế nhưng, khi bắt tay vào làm thì phát hiện nhà vệ sinh của gia đình (cũng được Nhà nước hỗ trợ) lại nằm trên phần đất mà người con trai đã bán. Rất quyết đoán, anh Hải quyết định tháo dỡ căn nhà 134 ọp ẹp phía trước cải tạo thành phòng khách, xây thêm khu bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín. Ngôi nhà lúc này được mở rộng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu bếp với tổng diện tích 75 m2, kinh phí đội lên hơn 80 triệu đồng.

Theo Trung tá Hải, vợ anh làm công chức, kinh tế gia đình cũng còn khó khăn. Anh chị lấy nhau từ năm 2010 và phải ở nhà thuê. Đến năm 2014, anh chị mới được gia đình hai bên hỗ trợ xây dựng nhà ở. Vì vậy, anh thấu hiểu hoàn cảnh của những người khó khăn về nhà ở.

Để thuyết phục vợ, anh phân tích: Bản thân anh là đại biểu HĐND xã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng Công an xã, tiền hỗ trợ các chức danh này trong nhiệm kỳ 5 năm cộng lại cũng được hơn 100 triệu đồng. Vì vậy, anh muốn dùng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ hộ nghèo.

“Mình giúp dân thì chẳng mất đi đâu. Mình hỗ trợ dân thì họ sẽ yêu thương giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn nữa trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”-Thiếu tá Hải chia sẻ.

Nghĩa cử ấy của Thiếu tá Hải đã khiến nhiều người nể phục và mong được chung tay. Ông Hồ Văn Tám (buôn Marin 2, thầu xây dựng) cho hay: Ông rất trân trọng tấm lòng của anh Hải. “Khi nhận công trình này, tôi xác định là không có lợi nhuận, xem như góp chút công sức để lan tỏa từ việc làm ý nghĩa này. Tôi cũng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhưng phải đảm bảo chất lượng để người dân sớm có nơi ở mới”-ông Tám cảm kích nói.

Ngôi nhà của bà Kpă H'Quế được mở rộng hơn so với dự tính ban đầu với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu bếp với tổng diện tích 75 m2, kinh phí đội lên thành hơn 80 triệu đồng. Ảnh: Minh Phương

Trò chuyện với chúng tôi, chị Ung Thị Châu Trang-vợ Thiếu tá Hải-kể: Cá nhân chị cũng thường ủng hộ hoạt động thiện nguyện nhưng chỉ với số tiền vừa phải. Đến khi chồng trao đổi dự tính sẽ hỗ trợ từ 60 đến 100 triệu đồng cho gia đình khó khăn xóa nhà dột nát, chị “đứng hình” mất mấy phút.

Chị trải lòng: “Đây là số tiền tích góp lâu nay, nhiều hay ít thì cũng thấy xót. Phụ nữ mà, “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc ủng hộ số tiền lớn như vậy. Hai vợ chồng đều là cán bộ, công chức, tiết kiệm chi tiêu cũng là để đảm bảo cuộc sống, phòng khi bệnh tật, ốm đau, thăm hỏi gia đình hai bên. Nhưng khi anh Hải cho xem hình ảnh căn nhà dột nát, trống huơ trống hoác, tôi lại thấy rất tự hào về chồng và tin tưởng vào quyết định của anh ấy”.

Chưa dừng lại ở đó, Thiếu tá Hải còn hỗ trợ thêm gia đình ông Kpă Sun (buôn Marin 2). Ngôi nhà ông Sun nằm trong diện cải tạo, sửa chữa, chỉ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Thế nhưng, căn nhà ván đã rách nát, gia đình thì đang còn vay nợ 50 triệu đồng, không có khả năng đối ứng. Vì vậy, cá nhân anh Hải tiếp tục bỏ ra 20 triệu đồng cộng với số tiền 10 triệu đồng xã đứng ra vận động để bổ sung kinh phí xây dựng nhà thay vì sửa chữa như trước.

Ông Võ Tấn Công-Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn-cho biết: Ngoài hỗ trợ ngày công, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cũng tham gia đóng góp 60 triệu đồng hỗ trợ địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Trong khi cán bộ, công chức đều có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nguồn lực vận động từ các tổ chức, cá nhân còn rất hạn chế thì việc Thiếu tá Hải đóng góp một khoản tiền lớn đã góp phần lan tỏa hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân có được mái ấm khang trang, rộng rãi hơn để ổn định cuộc sống”-Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh.

“Sống trong lòng dân”

Xã Ia Mrơn trước đây từng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Thời điểm đó, một số hộ gia đình bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt “Tin lành Đê ga” và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật; tình trạng trộm cắp tài sản, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra.

Tháng 5-2019, khi được Công an huyện Ia Pa điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Mrơn, Thiếu tá Lê Đình Hải cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đời sống của các đối tượng FULRO thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Cùng với đó, anh cũng xác định đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo là điểm tựa vững chắc, là “chìa khóa” để tháo gỡ, xóa bỏ những bất cập đang ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân và tình hình an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo tổ chức vận động, giáo dục để các trường hợp này nhận thức rõ hành vi sai trái, tự nguyện quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

“Đến nay, chúng tôi phối hợp vận động được 23 trường hợp tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga”. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm tình hình và định kỳ tiến hành đánh giá, phân loại, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga”; tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại và giúp họ tham gia mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”-Thiếu tá Hải thông tin.

Thiếu tá Lê Đình Hải (đứng ngoài cùng bên trái) tại chương trình “Sống trong lòng dân” được Bộ Công an tôn vinh những tấm gương Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, Công an xã còn xây dựng nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả được nhân rộng như: “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”, “Camera an ninh, trật tự”, “Dòng họ Rmah tự quản về an ninh, trật tự”.

Đáng chú ý, việc chủ động tổ chức gọi hỏi, răn đe những trường hợp từng có tiền án, tiền sự, vận động, tuyên truyền cá biệt đối với thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã xóa bỏ được tình trạng thanh-thiếu niên uống rượu, bia rồi điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự… Qua đó, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, tội phạm được kéo giảm. Đến nay, xã Ia Mrơn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, Thiếu tá Lê Đình Hải nhiều năm liền được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các ban, ngành biểu dương, khen thưởng.

Năm 2023, anh là cá nhân duy nhất của tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gần đây nhất, tháng 1-2025, anh được Bộ Công an mời gặp mặt tại chương trình “Sống trong lòng dân” nhằm tôn vinh những tấm gương Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiêu biểu. Công an xã Ia Mrơn còn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và được nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2024.

*

Không lời hoa mỹ nào bằng kết quả thực tế có được từ những việc làm cụ thể của người cán bộ cần mẫn, tận tụy, luôn sẵn sàng giúp dân. Thiếu tá Lê Đình Hải đã xây dựng một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân vùng khó.