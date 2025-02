Lực lượng Công an chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sáng 25-2, tại làng Hrak (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang), Bộ Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Phạm Thế Tùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam 17 huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành và Công an các địa phương.

Hỗ trợ 231 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngoài việc bàn giao căn nhà mẫu vừa hoàn thành, khởi công xây dựng nhà cho 1 hộ nghèo và hỗ trợ kinh phí cho 10 gia đình, Bộ Công an còn bàn giao cho tỉnh 231 tỷ đồng hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định: Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người có công, người nghèo, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đang phối hợp rất hiệu quả, rất khẩn trương cùng tỉnh Gia Lai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Với tấm lòng của toàn lực lượng, trên tinh thần vì Nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an cả nước đã đóng góp được 231 tỷ đồng ủng hộ chương trình.

Trung tướng Phạm Thế Tùng khẳng định: Cùng với việc đóng góp kinh phí, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc rất hiệu quả, rất tích cực. Nhờ đó, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 434 căn nhà, hoàn thành xây dựng 2 căn nhà mẫu.

“Có thể nói đây là những kết quả rất lạc quan, bước khởi đầu rất thắng lợi cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu, đồng hành cùng tỉnh triển khai nhanh chóng, hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh sẽ thành công sớm nhất, đạt hiệu quả thực chất nhất, có hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và là địa phương điển hình, đi đầu, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra”-Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tiếp nhận 231 tỷ đồng do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thay mặt Bộ Công an bàn giao hỗ trợ tỉnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: M.T

Qua kết quả rà soát, tỉnh Gia Lai có 8.485 gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (trong đó, xây dựng 6.828 căn, sửa chữa 1.657 căn) với tổng kinh phí 459,3 tỷ đồng.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung, ngoài nguồn hỗ trợ của một số tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024 thì Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt hỗ trợ 231 tỷ đồng. Trên cơ sở các nguồn vốn hiện có và hỗ trợ chính của Bộ Công an, đến nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 993 căn nhà, trong đó, 142 căn đã hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Trên cơ sở lộ trình đề ra, tỉnh cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ của Bộ Công an một cách hiệu quả nhất, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30-6-2025, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Bộ Công an quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, chủ công giúp Ban Chỉ đạo tỉnh đôn đốc, giám sát, kiểm tra và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp, phương án hiệu quả, thiết thực nhằm hoàn thành sớm nhất mục tiêu đề ra theo tinh thần của Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh.

Dấu ấn lực lượng Công an Gia Lai

Xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã gương mẫu, đi đầu thực hiện. Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Công an địa phương để chung tay cùng cả nước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Đảng ủy Công an tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ 1 ngày lương được gần 3 tỷ đồng; huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đóng góp ngày công để sớm hoàn thành nhà mới cho các đối tượng được thụ hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung: “Thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng chính quyền tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”.

Tính từ ngày 18-2 đến nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang đã hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho 3 hộ gia đình ở làng Hrak, xã Đăk Djrăng. Đây là những hộ thuộc diện cận nghèo của xã.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức việc tham gia hỗ trợ xây nhà không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm cá nhân, mong muốn chia sẻ những khó khăn với người dân địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa do Bộ Công an hỗ trợ cho gia đình ông Hyôn (làng Hrak, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang). Ảnh: M.T

Cách đây 2 ngày, ông Đinh Hyôn (làng Hrak) đã dọn về ở trong căn nhà mới khang trang mà lực lượng Công an huyện vừa hoàn thành. Ông Hyôn xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà tạm bợ. Vừa qua, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới. Sau một thời gian xây dựng với sự đóng góp ngày công của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang, gia đình tôi đã có ngôi nhà khang trang. Khi đã ổn định cuộc sống, gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Tương tự, gia đình ông Đinh Văn Đăng (cùng làng) cũng được hỗ trợ xây dựng nhà trong niềm vui khôn xiết. Trước đây, cả 6 thành viên trong gia đình ông sống trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp. Nhà lại chỉ có hơn 1 sào cà phê, thu hoạch chẳng đáng bao nhiêu nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

“Được địa phương quan tâm đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình tôi rất vui. Cảm ơn Nhà nước và lực lượng Công an đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng nhà. Sau khi hoàn thành, gia đình tôi đã có căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống, an tâm làm ăn, sản xuất”-ông Đăng phấn khởi nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trao chìa khóa tượng trưng cùng quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang. Ảnh: Minh Triều

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Đảng ta đã xác định, ngoài lợi ích của Tổ quốc thì không có lợi ích nào khác là lo cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

“Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Công an tỉnh đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân và vì Nhân dân phục vụ”-Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng Công an tỉnh còn trực tiếp tham gia góp sức người, sức của để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cũng như góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.

Rồi đây, hàng ngàn căn nhà tạm bợ, dột nát sẽ được thay thế bằng những ngôi nhà mới khang trang, giúp các hộ dân an cư, lạc nghiệp. Ngôi nhà mơ ước của các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở dần trở thành hiện thực, là nguồn động viên lớn lao để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là xây dựng những căn nhà mới mà còn là xây dựng niềm tin, trao gửi hy vọng về tương lai tươi sáng với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.