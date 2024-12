Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Biên giới tỉnh Gia Lai và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh”

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC THI

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về biên giới quốc gia, Biên phòng và 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP tỉnh Gia Lai;

- Góp phần củng cố niềm tin, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài địa bàn tỉnh Gia Lai (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký).

2. Nội dung câu hỏi và cách tính điểm

Người dự thi trả lời đủ 5 câu hỏi và tính theo thang điểm 100 điểm, cụ thể như sau:

Câu 1 (15 điểm): Đồng chí (anh, chị) trình bày khái quát nhận thức về Biên giới Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Luật Biên giới Quốc gia năm 2003? Tình hình, đặc điểm đoạn Biên giới Quốc gia qua tỉnh Gia Lai và địa bàn khu vực biên giới tỉnh Gia Lai hiện nay?

Câu 2 (15 điểm): Đồng chí (anh, chị) hãy cho biết An ninh vũ trang tỉnh Gia Lai (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) được thành lập vào thời gian nào? Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai có bao nhiêu Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn trực thuộc?

Câu 3 (15 điểm): Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng theo Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020?

Câu 4 (15 điểm): Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có nhiều chương trình, mô hình, phong trào, việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới của tỉnh. Đồng chí (anh, chị) hãy kể tên và cho biết suy nghĩ của mình về những việc làm đó?

Câu 5 (40 điểm): Đồng chí (anh, chị) hãy cho biết “Ngày Biên phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được quy định tại những văn bản nào? Nội dung cơ bản của các văn bản trên? Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới? (Nhiệm vụ, giải pháp không quá 3.000 từ).

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

3.1. Yêu cầu về nội dung

- Cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm tác giả.

- Bài dự thi phải trả lời đủ các câu hỏi theo thứ tự; phải đúng chủ đề, nội dung câu hỏi Ban Tổ chức đưa ra; bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự Cuộc thi nào tương tự trước đây; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; phần liên hệ thực tiễn, đề xuất của người dự thi phải là những nội dung mới, phù hợp với tình hình hiện nay; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng, chính xác.

- Ban Tổ chức Cuộc thi lưu giữ các bài dự thi, không hoàn trả cho tập thể, cá nhân dự thi và được toàn quyền sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, trưng bày không sử dụng mục đích kinh doanh.

3.2. Yêu cầu về hình thức

- Bài dự thi được trình bày bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay trên khổ giấy A4.

- Bài dự thi phải nộp bản gốc, trang bìa có ghi rõ bài dự thi “Tìm hiểu về Biên giới tỉnh Gia Lai và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh”; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; giới tính, nghề nghiệp; cấp bậc, chức vụ (nếu đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang); đơn vị công tác (học tập); nơi thường trú; số điện thoại liên hệ.

- Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú.

4. Cách tính thành tích

4.1. Đối với tập thể

- Tính theo số người dự thi (có từ 15 người trở lên tham gia Cuộc thi) và chất lượng các bài dự thi nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi được tính thành tích tập thể.

- Kết quả điểm thi là điểm bình quân của 5 bài dự thi xuất sắc nhất của tập thể nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Thành tích đạt giải được tính theo điểm thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Nếu nhiều đơn vị có số điểm bằng nhau thì đơn vị nào có số người dự thi cao hơn, nhiều bài có chất lượng tốt hơn và thời gian nộp bài sớm nhất sẽ được tính thành tích cao hơn).

4.2. Đối với cá nhân

Chấm theo thang điểm 100 (có đáp án riêng của Ban Tổ chức). Thành tích tính từ cao xuống thấp; trường hợp bài thi có số điểm bằng nhau, thì bài thi nào có điểm câu hỏi số 5 cao hơn được tính thành tích cao hơn.

- Ban Tổ chức sẽ cộng điểm thưởng cho các bài dự thi có hình thức được đầu tư công phu, đẹp và ý nghĩa, có nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú (từ 10-20 điểm).

- Cơ cấu Giải thưởng có thể thay đổi, tùy theo tình hình thực tế.

- Cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật sẽ bị Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng.

5. Kinh phí Cuộc thi

Sử dụng nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Gia Lai (có dự trù riêng).

6. Lễ tổng kết và khen thưởng Cuộc thi

Dự kiến tổ chức lễ trao giải Cuộc thi xong trước ngày 10-4-2025 hoặc lồng ghép, trao giải trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Gia Lai (15/4/1965 - 15/4/2025), tại Hội trường 2-9 (số 04 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

7. Tài liệu tham khảo

Các thông tin cần thiết để làm tư liệu cho cá nhân hoặc nhóm tác giả tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo gồm: Luật Biên giới quốc gia 2003; Luật Biên phòng Việt Nam 2020; Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được đăng tải tại https://thuvienphapluat.vn;

Công văn số 3454/BCH-CT ngày 2-12-2024 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (15/4/1965 – 15/4/2025) đã gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tài liệu tuyên truyền, bài viết về biên giới, biên phòng Gia Lai đăng phát trên các báo chí, tạp chí TW và địa phương;

Các văn bản liên quan đến cuộc thi sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Gia Lai; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: thongtintuyengiao.gialai.org.vn; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai; Báo Gia Lai; các trang Facebook “Tuyên giáo Gia Lai”, “Biên cương xanh Gia Lai”, “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Gia Lai”, “Ngọn lửa Cao nguyên” từ tháng 1-2025.

8. Thời gian và phương thức tham gia Cuộc thi

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ khi phát động Cuộc thi dự kiến ngày 30-12-2024.

- Hạn cuối nhận bài dự thi: 15-3-2025 (đối với bài dự thi gửi qua đường bưu điện thì thời hạn nộp bài dự thi được tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (số 289 đường Trường Sa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Thông tin liên hệ nhận bài dự thi: Thiếu tá Vũ Đình Truyền-Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; số điện thoại: 0978901579).

Các Đồn Biên phòng, Tiểu Đoàn Huấn luyện-Cơ động tiếp nhận các bài dự thi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn (nếu có), gửi về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (qua phòng Chính trị) để tổng hợp, chấm thi theo quy định.

Ngoài bìa thư ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Biên giới tỉnh Gia Lai và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh”.