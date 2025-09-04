Danh mục
Xã Ia Hiao tặng 62 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ngộ độc thực phẩm

(GLO)- Sáng 4-9, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tiến hành tặng thẻ bảo hiểm y tế cho nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm ngày 29-8 và ký cam kết nâng cao trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

gen-h-z6975683693588-0c07e77fb68b9e7a7e525c54af8d6a40.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các công dân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; lãnh đạo Trạm Y tế xã; Bí thư chi bộ, thôn trưởng 21 thôn, làng; đại diện các tổ chức đoàn thể thôn Chrôh Pơnan; các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán thực phẩm và các bếp ăn trường học trên địa bàn xã.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trao tặng 62 thẻ bảo hiểm y tế cho 62 người dân trong xã bị ngộ độc thực phẩm ngày 29-8. Kinh phí do lãnh đạo xã huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dịp này, xã Ia Hiao tổ chức truyền thông và ký cam kết an toàn thực phẩm với 80 cơ sở, điểm kinh doanh ăn uống, quầy tạp hóa và bếp ăn tập thể tại xã.

gen-h-z6975683701194-ea954550541a274610e2629efd44674b.jpg
Đại diện các cơ sở, điểm kinh doanh ăn uống, quầy tạp hóa và bếp ăn tập thể tại xã Ia Hiao ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Phương nhấn mạnh: Từ sự cố ngộ độc thực phẩm ngày 29-8, hiện tất cả 151 công dân bị ngộ độc đã được xuất viện, tình hình sức khỏe ổn định. Trong số 123 công dân của xã, có 62 người chưa có thẻ bảo hiểm y tế do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dẫn đến chi phí điều trị tăng cao.

Vì vậy, xã tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế nhằm giúp bà con yên tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định đời sống sau sự cố; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, buôn bán trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.

null