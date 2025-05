Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 19-5, Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 09-QĐ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 2 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19-5-2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác hồ dạy Công an nhân dân, hầu hết cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức rõ hơn, nghiêm túc hơn trong giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, xuất hiện nhiều hơn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện bản lĩnh nhân văn, tận tụy trong công việc, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, gian khổ, dũng cảm hy sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

"Hội nghị là dịp để cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được, thẳng thắn đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra biện pháp khắc phục và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Bác trong thời gian tới”-Thiếu tướng Rah Lan Lâm cho biết.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Trong những năm qua, để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 26-7-2016, trong đó xác định 3 yêu cầu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp; xác định 5 nội dung, 23 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo từng năm triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn với việc thực hiện các quy định, phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; cuộc vận động "Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lựa chọn 4 đơn vị làm điểm, gồm: Công an huyện Chư Sê, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Công an phường Phù Đồng (TP. Pleiku) và Đội tuần tra kiểm soát 2-19 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh). Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai xây dựng được trên 100 mô hình, cách làm hay tại 143 đơn vị, địa phương, trong đó có một số mô hình nổi bật, được đánh giá cao như: "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng", "Chủ nhật về làng" "Đội văn nghệ xung kích tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở", "Căn cước công dân 4 tại chỗ", thực hành"Tiết kiệm, làm theo Bác"...

Giao lưu với các gương điển hình trong học tập, và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Tại, hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với các gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an tỉnh Gia Lai, gồm: Thượng tá Lê Tiến Long-Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai; Trung tá Mai Anh Tuấn-Trưởng Công an phường Diên Hồng, TP. Pleiku và Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Trưởng Công an xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa. Thông qua đó góp phần lan tỏa những cách làm hay, những hành động ý nghĩa, việc làm thiết thực từ mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, những con người luôn hết lòng “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới phải gắn chặt hơn nữa với thực tiễn nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị; học Bác không chỉ trong lời nói mà thể hiện tinh thần "dám nghĩ", "dám làm", "dám chịu trách nhiệm"; ý chí vững vàng, kiên định với mục tiêu "Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu, vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

“Tôi đề nghị phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm sao để mỗi cán bộ chiến sỹ thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, trọng danh dự, trọng liêm sỉ, vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chuyển đổi số.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục theo hướng đa chiều, đa phương diện, có chiều sâu; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, gương "người tốt, việc tốt" theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực". Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, chiến sỹ, đảng viên vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân”.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025; đồng thời tặng giấy khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết việc thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an trung ương năm 2025.