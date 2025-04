Phát động thi đua “Công an tỉnh Gia Lai tiên phong, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số”

(GLO)- Ngày 29-4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công an tỉnh Gia Lai tiên phong, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số”.

Tham dự lễ phát động có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng Công an các đơn vị trực thuộc. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường, thị trấn.

Phong trào thi đua hướng đến 4 mục tiêu lớn: Thi đua đổi mới tư duy, nhận thức; lực lượng Công an gương mẫu, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nông Hòa

Thi đua tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong quy trình nội bộ, cải tiến văn bản chỉ đạo, tạo thuận lợi cho phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số.

Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong chỉ huy, điều hành, đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Thi đua hoàn thiện hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng, thông suốt, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Để lan tỏa tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải” (Công an tỉnh Quảng Ninh)-người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, là tấm gương sáng về lòng quả cảm, sự kiên cường, gan dạ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì bình yên cuộc sống.