Lực lượng Công an Gia Lai thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy

(GLO)- Những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai triển khai học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng.

Thấm nhuần lời Bác dạy

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 09-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đánh giá: “Công an Gia Lai bản lĩnh, nhân văn, mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân phục vụ”.

Qua đó, Công an tỉnh đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Với phương châm “An ninh chủ động”, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tăng cường bám làng, bám dân; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nêu cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh, đập tan âm mưu hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai mạnh mẽ đã tạo dựng, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; kéo giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án hình sự, án đặc biệt nghiêm trọng, án kinh tế, tham nhũng, môi trường… Công tác điều tra, xử lý, thu hồi tài sản được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Lực lượng Công an cũng đã thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; duy trì làm sạch dữ liệu thông tin công dân, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” gắn với quản lý tốt địa bàn dân cư, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Gắn với phong trào thi đua, hoạt động thiện nguyện xã hội

Cùng với giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, Công an toàn tỉnh cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh. Gia Lai đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được các cấp, ngành biểu dương và người dân ủng hộ. Tiêu biểu như các mô hình: “Trở về đức tin giữ bình yên thôn, làng”, “Camera và ánh sáng an ninh”, “Con nuôi Công an”...

Công tác an sinh xã hội đã trở thành nét đẹp truyền thống của Công an tỉnh với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể như: thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với gia đình có công cách mạng; trao tặng hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; tổ chức lao động tình nguyện giúp dân với trên 5.000 ngày công; thực hiện hơn 150 đợt thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, đồng bào nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao 40 mô hình sinh kế cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng trị giá các chương trình là hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an huyện, xã” đã nhận chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng 45 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, để lại tình cảm tốt đẹp, hình ảnh xúc động trong lòng người dân.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã kiên trì bám chốt, trở thành lá chắn thép, chỗ dựa vững chắc, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan

. Trong gian khó, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Công an đã viết nên những câu chuyện hết sức cảm động, đầy tình thương và trách nhiệm, nhận được sự cảm phục, quý trọng từ người dân.

Công an tỉnh Gia Lai là 1 trong 11 tập thể trong toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba trong phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động.

Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, Công an tỉnh có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; 2 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì; 4 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và của các cấp, ngành.

Trước nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy để tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.