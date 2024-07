Công an tỉnh Gia Lai kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ kỷ niệm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị, Công an địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Công ty Du lịch trên địa bàn tỉnh và các đồng chí lãnh đạo lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ. Theo đó, ngày 1-7-1954, tại bản Đung, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định thành lập bộ phận công tác đặc biệt thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Đây là đơn vị tiền thân của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ cả nước nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, con người, phương tiện, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời, yêu cầu tập thể đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dịp này, có 4 tập thể, 12 cá nhân thuộc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh được Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.