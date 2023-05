Công an Gia Lai kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

(GLO)- Chiều 11-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023). Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh); Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế.