Lực lượng An ninh kinh tế bản lĩnh, chủ động, nhạy bén

(GLO)- Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) cùng với các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Gia Lai lập nên nhiều chiến công, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo ANKT, đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vượt qua khó khăn, lập nhiều chiến công

Ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành Thứ Bộ Công an trực thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng chí Trần Quốc Hoàn giữ chức Thứ trưởng Thứ Bộ Công an. Ngày 13-5-1953, Thứ trưởng Thứ Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký Nghị định số 74/NĐ-CA quy định tổ chức Công an các cấp, trong đó, Phòng Trinh sát II là tiền thân của lực lượng ANKT. Ngày 15-4-2003, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh ký Quyết định số 65/QĐ xác định ngày 13-5 là Ngày truyền thống của lực lượng ANKT. Các hội nghị bảo vệ kinh tế lần I (tháng 4-1955), lần II (tháng 10-1957), lần III (tháng 11-1958), lần IV (tháng 2-1960) của Bộ đã xác định nhiệm vụ, phương châm, nguyên tắc, các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xác định mô hình tổ chức, bộ máy của lực lượng bảo vệ kinh tế.

Bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nước ta phải đương đầu với những khó khăn chồng chất cần giải quyết, đó là khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh kéo dài 30 năm; khôi phục và phát triển kinh tế 2 miền Nam Bắc; đấu tranh với “Kế hoạch hậu chiến” của Mỹ; tiến hành cải tạo tư sản mại bản ở miền Nam; đấu tranh bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước… Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 (tháng 9-1975) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IV, lực lượng Công an nhân dân nhanh chóng kiện toàn về tổ chức, thống nhất, phát triển về lực lượng và triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Tháng 10-1975, Ty Công an Gia Lai-Kon Tum được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ty An ninh Gia Lai và Ty An ninh Kon Tum. Theo đó, Phòng Bảo vệ kinh tế 1-3 và Phòng Bảo vệ kinh tế 2 (tiền thân của Phòng ANKT) được thành lập. Cùng với nhiệm vụ củng cố tổ chức, bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế tỉnh nhà, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác rà soát chính trị nội bộ, sàng lọc hàng trăm trường hợp khai man lý lịch, không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, kiến nghị đưa ra khỏi các cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp bắt, xử lý hàng trăm đối tượng vượt biên; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, chống đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép; khám phá gần 100 vụ, bắt gần 200 đối tượng.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế-xã hội ngày càng phát triển nhanh, ổn định, bền vững trong điều kiện an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, lực lượng ANKT không ngừng đổi mới biện pháp công tác, tăng cường học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ, thường xuyên tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh triển khai hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”; đảm bảo tốt an ninh nội bộ, bí mật nhà nước; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Dù trong bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng ANKT Công an tỉnh cũng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, ANKT, an ninh nội bộ, phục vụ có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, thời gian qua, lực lượng ANKT đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản tham mưu UBND tỉnh điều hành hoạt động quản lý, bảo vệ ANKT đạt hiệu quả cao. Thường xuyên chủ trì, phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Các công trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh luôn được lực lượng bảo vệ ANKT quan tâm đặc biệt. Phòng ANKT tăng cường phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn cho các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Sê San, hệ thống tải điện 500 kV mạch 1, mạch 2, mạch 3. Đơn vị cũng phân công lực lượng nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh bảo vệ tốt các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lực lượng ANKT đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng-chống tội phạm trong tình hình mới; tập trung đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”... Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án, công trình kinh tế trọng điểm của địa phương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ đình công, lãn công, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, ngăn chặn việc lợi dụng tổ chức người lao động tại doanh nghiệp để kích động chống đối, tập hợp lực lượng gây rối an ninh trật tự; phối hợp tham mưu giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết thỏa đáng quyền lợi, nguyện vọng của người dân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Lực lượng ANKT cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trên lĩnh vực kinh tế, trong đó trọng tâm là tham mưu thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” và các đề án của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo đảm ANKT.

Cùng với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, lực lượng ANKT Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Lãnh đạo Phòng ANKT thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu; xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật với mục đích giúp cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong công tác, chiến đấu. Hàng năm, Phòng ANKT đều hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANKT, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới đang có những biến động ngày càng phức tạp, khủng hoảng kinh tế, tài chính tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Trong nước, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn làm suy yếu, phá hoại kinh tế Việt Nam, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị.

Vì vậy, công tác bảo vệ an toàn nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là mục tiêu trọng yếu trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng bảo vệ ANKT rất nặng nề, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm vững tình hình, mưu trí, sáng tạo. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; góp phần xây dựng lực lượng ANKT tài đức vẹn toàn, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ kinh tế, bảo vệ nội bộ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đặc biệt là cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì Nhân dân phục vụ” bằng những kết quả thiết thực hàng ngày.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANKT tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng ANKT trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng qua các thời kỳ, lực lượng ANKT Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an tặng thưởng 14 huân-huy chương các loại; được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh nhiều lần tặng bằng khen. Nhiều năm liền, Phòng ANKT đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.