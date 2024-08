Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 12-8, tại Công an tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Trung tướng Phạm Thế Tùng-Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác điều tra vụ án “Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Công an một số tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.

Báo cáo trung tâm hội nghị nhấn mạnh: Vụ án “Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng gây án hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành phố và trên không gian mạng, là thành viên tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT), được giao giữ vai trò, nhiệm vụ quan trọng; trong đó, nhiều đối tượng đã từng bị gọi hỏi, giáo dục nhưng không từ bỏ tổ chức, vẫn tiếp tục hoạt động.

Quá trình điều tra, Công an Gia Lai đã bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác xác minh, điều tra, xử lý toàn diện, triệt để các yêu cầu, nhiệm vụ mà vụ án đặt ra. Vụ án đã xử lý cơ bản số cơ sở, thành viên của tổ chức “CPQGVNLT” ở trong nước; đồng thời nhận diện làm rõ thêm về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động và tính nguy hiểm của tổ chức phản động “CPQGVNLT”.

Tại hội nghị, các Cục nghiệp vụ và Công an một số đơn vị, địa phương đã chia sẻ nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý báu trong công tác phối hợp đánh giá chứng cứ điều tra vụ án, xử lý hình sự các đối tượng liên quan; kinh nghiệm trong quản lý, đấu tranh với số đối tượng liên quan tổ chức “CPQGVNLT”, nhất là thu thập, khai thác, phân tích tài liệu, chứng cứ là dữ liệu điện tử;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao những nỗ lực của Công an Gia Lai trong việc đập tan âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước. Kết quả đạt được đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị và sự mưu trí, dũng cảm, quyết liệt của Công an Gia Lai trong công tác tham mưu, đấu tranh với âm mưu của tổ chức “CPQGVNLT”. Đồng chí cũng đề nghị Lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an Gia Lai thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn phát sinh trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an Gia Lai nhận thức rõ yêu cầu công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh với các đối tượng phản động trong và ngoài nước trong thời gian tới, đặc biệt là kịp thời đấu tranh, bóc gỡ từ sớm các tổ chức phản động chống đối, tuyệt đối không để mất an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, tuyên truyền để nâng cao cảnh giác trong quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức phản động.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; ghi nhận các tham luận, ý kiến đóng góp của các cục nghiệp vụ và tỉnh, thành phố tại hội nghị. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, “tích cực tiến công, chủ động phòng ngừa”, thực hiện phương châm “an ninh chủ động”, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng ngoài lực lượng Công an; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các đối tượng phản động để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án “Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.