Đập tan âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước - Kỳ 3: Nhận diện và cảnh giác trước âm mưu phản động

Qua vụ án, cơ quan Công an khuyến cáo người dân phải tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác để không xâm hại đến an ninh quốc gia, không vướng vào vòng lao lý hoặc liên luỵ, ảnh hưởng xấu đến gia đình và xã hội.

Sự thật cái gọi là “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”

Tổ chức phản động “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do Đào Minh Quân (còn gọi Đào Văn, SN 1952, nguyên Trung úy Quân lực Việt Nam Cộng hòa; quốc tịch Mỹ; trú tại Santa Ana, bang California, Hoa Kỳ) cầm đầu. Quân và nhóm phần tử cầm đầu tổ chức “CPQGVNLT” đã chiêu mộ những đối tượng có bản chất, tư tưởng chống đối, thù hằn dân tộc ở trong và ngoài nước để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng nhiều hình thức như nói xấu chế độ, bôi nhọ danh dự, xuyên tạc, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ca ngợi “CPQGVNLT”, sùng bái cá nhân Đào Minh Quân để thực hiện âm mưu hoạt động khủng bố, giết hại cán bộ, phá hoại đất nước, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Để đạt được mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước ta, thời gian qua, tổ chức phản động “CPQGVNLT” ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền, triệt để khai thác, lợi dụng một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước để xuyên tạc, bịa đặt, tác động gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả cách mạng, gây tâm lý hoài nghi trong Nhân dân.

Đáng chú ý, lợi dụng sự phát triển và tính năng lan tỏa nhanh thông tin trên không gian mạng, tổ chức khủng bố này đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc sự thật, phỉ báng lãnh đạo, khuếch trương thanh thế của tổ chức. Đặc biệt, các đối tượng phản động, khủng bố cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hoạt động phá hoại để gây tiếng vang. Chúng còn hoang tưởng rằng, “CPQGVNLT” sẽ sớm chính thức ra mắt mà không còn là “lâm thời” và danh xưng là “Chính phủ Quốc gia Việt Nam”.

Với chiêu trò mê hoặc, thông qua các chiến dịch “trưng cầu dân ý” (TCDY) bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”, thực hiện các chương trình “cấp phát nhà miễn phí”, “xin việc làm”, “xây dựng viện dưỡng lão”, “trại trẻ mồ côi”… để móc nối, lôi kéo những người bất mãn, chống đối và lừa phỉnh những người nhẹ dạ, cả tin, lười lao động tham gia phát triển tổ chức.

Để đập tan âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, bóc trần tội ác của tổ chức phản động này, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các ngành chức năng và Công an 20 tỉnh, thành phố trong nước tiến hành xác minh, phát hiện hơn 1.000 đối tượng liên quan trong vụ án và hàng ngàn trường hợp khác có tên trong danh sách “TCDY”. Một số trường hợp khác bị chúng lừa đảo, mạo danh đưa vào danh sách nên vô cùng hoang mang, lo lắng.

Bằng các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi như đã nêu, tổ chức “CPQGVNLT” đã lộ rõ bản chất lừa mị, xảo quyệt, dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin đi vào con đường phạm tội, vi phạm pháp luật, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Với bản chất khủng bố, thực hiện các hoạt động phá hoại, dã tâm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tổ chức phản động “CPQGVNLT” đã bị Bộ Công an chính thức liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và ra quyết định truy nã đối với Đào Minh Quân.

Do đó, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo mọi người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với tổ chức phản động này. Người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tài trợ hoặc nhận tài trợ của “CPQGVNLT”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “CPQGVNLT” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “CPQGVNLT” là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cảnh giác trước thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng

Từ hoạt động của Phan Thị Thảo và các đối tượng trong vụ án cho thấy, chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội và Internet để liên lạc, móc nối, nhận sự chỉ đạo từ các đối tượng bên ngoài. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng các tên giả, “bí danh”, “bí số” cho từng thành viên, tạo lập nhiều nhóm kín trên các ứng dụng trực tuyến như: WatsApp, Messenger, Facebook, Zalo… chia sẻ các đường link, bài viết có nội dung phản động và đào tạo, huấn luyện các thành viên; tuyên truyền lôi kéo người dân thiếu hiểu biết pháp luật, mất cảnh giác tham gia vào tổ chức. Đặc biệt, chúng rao giảng về những điều không có thật, đánh vào tâm lý hám danh, hám lợi của một bộ phận người dân.

Ông Trần Ngọc Thế (52 tuổi, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường vào các trang mạng như Facebook, YouTube, tôi thấy các đối tượng rao giảng về tổ chức “CPQGVNLT” và nhiều bài hát ca ngợi chế độ cũ… Tôi cho rằng, nếu người dân chúng ta không tỉnh táo, còn mơ hồ về những lời xuyên tạc của các đối tượng thì rất dễ bị dẫn dụ, lôi kéo.

Đặc biệt, một số cá nhân chưa hài lòng về những vấn đề, vụ việc xảy ra ở địa phương sẽ rất dễ dẫn đến hình thành tâm lý hằn học, ác cảm, sau đó tin vào một chế độ do các đối tượng phản động tự vẽ ra và có những phát ngôn không chuẩn mực. Nghiêm trọng hơn là người dân tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc và tham gia các hội nhóm của tổ chức phản động thì rất nguy hiểm, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật”.

Đặc biệt, nguy hiểm hơn, các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng các vụ việc, hiện tượng tiêu cực, nhạy cảm để quy chụp. Chúng cho rằng, chế độ độc đảng là nguyên nhân làm cho dân chúng nghèo khổ, đất nước kém phát triển, từ đó kích động, kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản, xoá bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Còn bà Phạm Thị Thú (62 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) thì cho rằng: “Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã biết đến vụ án Phan Thị Thảo cùng các đối tượng có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, nếu cơ quan Công an không kịp thời phát hiện thì rất nguy hiểm cho an ninh quốc gia và còn nhiều người khác bị dụ dỗ, lôi kéo vào tổ chức phản động này. Theo tôi, các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết, nêu cao cảnh giác”.

Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai-cho biết: “Qua vụ án trên chúng tôi nhận thấy, ngoài vai trò hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước một cách cực đoan của Phan Thị Thảo và các đồng phạm thì một bộ phận người dân tham gia cũng rất mơ hồ tin theo. Qua những lời hứa viễn vông và các hình ảnh trên các trang mạng xã hội họ liền tin và chụp ảnh Căn cước công dân để tham gia cái gọi là TCDY để được hưởng quyền lợi”.

Theo Thượng tá Phan Thanh Sơn: Qua vụ án này, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo mọi người khi vào các trang mạng xã hội cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia vào các hội, nhóm trên Facebook, Zalo mà mình chưa rõ thực hư thế nào để tránh chuốc hoạ vào thân. Đặc biệt, không tuỳ tiện chụp giấy tờ tùy thân và Căn cước công dân gửi cho các hội, nhóm mà mình chưa biết rõ hoặc đăng tải trên các trang mạng xã hội vì rất dễ lộ lọt thông tin và bị đối tượng xấu chiếm đoạt để hoạt động phạm tội. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của tổ chức khủng bố “CPQGVNLT”, không để các thế lực thù địch, bọn phản động lôi kéo tham gia vào tổ chức.

“Đồng thời, người dân phải nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, hết sức thận trọng, tỉnh táo khi sử dụng internet, mạng xã hội. Tuyệt đối không tin, không nghe theo những lời dụ dỗ, lừa phỉnh, kêu gọi tham gia các tổ chức, hội nhóm khi bản thân chưa hiểu rõ bản chất của nó. Không ủng hộ, chia sẻ, tuyên truyền những thông tin sai sự thật, độc hại, phản động trên mạng xã hội, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”- Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh nhấn mạnh.