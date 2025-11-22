Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 20-11, anh Đặng Thanh Trọng (SN 1995, ở xóm 15, thôn Dương Thiện, xã Tuy Phước Đông) cùng 2 người thân chèo sõng (thuyền) đến thôn Xuân Phương để hỗ trợ người thân bị sập nhà do mưa lũ, trên đường đi không may bị chìm sõng.

Người thân sau đó tự bơi được vào bờ, còn anh Trọng do không biết bơi nên chới với, chìm dần giữa dòng nước lũ.

Ông Điệp vừa sơ cấp cứu ngay trên sõng vừa đưa nạn nhân về nhà chăm sóc. Clip: ĐVCC

Phát hiện sự việc, ông Điệp huy động nhiều người cùng bơi sõng ra cứu được anh Trọng đưa vào bờ. Lúc này, nạn nhân đã tím tái, bất tỉnh nên ông Điệp trực tiếp sơ cấp cứu, sau đó đưa nạn nhân về nhà mình đốt lửa sưởi ấm, chăm sóc. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Trọng đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ông Điệp đưa về nhà an toàn.

“Tôi đang ở nhà thì nghe tiếng bà con kêu cứu, liền gọi các thanh niên gần nhà tức tốc đến hiện trường hỗ trợ. Thời điểm đó, nước lũ vẫn còn khá lớn nhưng mọi người đã không quản nguy hiểm, cùng lao ra cứu người, may mắn là cứu sống nạn nhân kịp thời”-ông Điệp chia sẻ.