Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 20-11, anh Đặng Thanh Trọng (SN 1995, ở xóm 15, thôn Dương Thiện, xã Tuy Phước Đông) cùng 2 người thân chèo sõng (thuyền) đến thôn Xuân Phương để hỗ trợ người thân bị sập nhà do mưa lũ, trên đường đi không may bị chìm sõng.

Người thân sau đó tự bơi được vào bờ, còn anh Trọng do không biết bơi nên chới với, chìm dần giữa dòng nước lũ.

Ông Điệp vừa sơ cấp cứu ngay trên sõng vừa đưa nạn nhân về nhà chăm sóc. Clip: ĐVCC

Phát hiện sự việc, ông Điệp huy động nhiều người cùng bơi sõng ra cứu được anh Trọng đưa vào bờ. Lúc này, nạn nhân đã tím tái, bất tỉnh nên ông Điệp trực tiếp sơ cấp cứu, sau đó đưa nạn nhân về nhà mình đốt lửa sưởi ấm, chăm sóc. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Trọng đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ông Điệp đưa về nhà an toàn.

“Tôi đang ở nhà thì nghe tiếng bà con kêu cứu, liền gọi các thanh niên gần nhà tức tốc đến hiện trường hỗ trợ. Thời điểm đó, nước lũ vẫn còn khá lớn nhưng mọi người đã không quản nguy hiểm, cùng lao ra cứu người, may mắn là cứu sống nạn nhân kịp thời”-ông Điệp chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Hàng hóa được đưa lên thuyền thúng vận chuyển vào tiếp tế cho các hộ dân còn bị cô lập. Q.T

Gia Lai: Tiếp sức cho người dân vùng bị cô lập

Xã hội

(GLO)-Mưa vẫn rơi, nước lũ vẫn chưa rút sâu, nhiều hộ dân tại rốn lũ khu vực Chợ Dinh vẫn đang bị cô lập. Và những chuyến ca nô, thuyền thúng sau 2 ngày hỗ trợ di tán dân lại tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tiếp tế bà con vượt qua khó khăn.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Đời sống

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Đời sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

null