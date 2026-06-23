Người dân khu định cư Suối Ðá chưa được cấp sổ đỏ do vướng mốc giới

(GLO)- Dự án Khu định canh, định cư tập trung Suối Ðá (làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) đã đưa vào sử dụng gần 2 năm. Tuy nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân xuất phát từ sai lệch mốc giới giữa quy hoạch và hiện trạng, khiến việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án chưa thể thực hiện.

Dự án Khu định canh, định cư tập trung Suối Đá có diện tích hơn 3,5 ha, trong đó, hơn 1,5 ha đất ở được quy hoạch thành 48 lô; hơn 0,36 ha đất cây xanh, công cộng; phần còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật.

Một góc Khu định canh, định cư tập trung Suối Đá. Ảnh: V.L

Đến nay, 10 hộ dân đã được giao đất và xây dựng nhà ở tại khu định canh, định cư. Tuy nhiên, các hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định do dự án phát sinh một số bất cập về kỹ thuật cần điều chỉnh.

Đại diện Phòng Kinh tế xã Vĩnh Sơn cho hay: Dự án do UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) làm chủ đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế, đơn vị tư vấn không bố trí hệ thống cọc mốc phân lô. Vì vậy, khi thi công, nhà thầu chỉ thực hiện san lấp mặt bằng mà không cắm mốc ranh giới cụ thể giữa các lô đất.

Khi UBND xã Vĩnh Sơn (thuộc huyện Vĩnh Thạnh cũ) tiến hành giao đất cho người dân và cắm mốc ngoài thực địa đã xảy ra sai lệch đáng kể về vị trí ranh giới giữa các lô đất. Điều này dẫn đến sự khác biệt giữa hệ tọa độ trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt với hiện trạng sử dụng đất thực tế, gây khó khăn cho việc hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Đức Chánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Sơn - cho biết: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và một số căn nhà của người dân đã được xây dựng, nhưng có sự dịch chuyển vị trí so với quy hoạch được lập từ năm 2021. Để bảo đảm tính chính xác và đồng bộ, toàn bộ hệ thống mốc giới cần được hiệu chỉnh theo hệ tọa độ quốc gia VN2000 theo yêu cầu kỹ thuật của cơ quan chuyên môn.

Ông Chánh nhấn mạnh: “Việc điều chỉnh là điều kiện tiên quyết để hoàn tất công tác nghiệm thu, quyết toán dự án, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu định canh, định cư Suối Đá”.

UBND xã Vĩnh Sơn đã có văn bản gửi các sở, ngành liên quan xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Nội dung điều chỉnh chủ yếu tập trung vào việc hiệu chỉnh tọa độ và cơ cấu phân lô tại 3 khu A, B và C.

Cụ thể, địa phương đề xuất chuyển đổi khoảng 600 m² đất cây xanh sang đất ở và tổ chức phân lô lại theo hiện trạng thực tế nhằm tránh chồng lấn, tranh chấp ranh giới. Theo phương án đề xuất, khu A giữ nguyên 15 lô đất; khu B điều chỉnh từ 25 lô xuống còn 23 lô; khu C điều chỉnh từ 8 lô lên 10 lô.

Theo ông Nguyễn Văn Phúng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn: Việc lập hồ sơ điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 cùng các quy định pháp luật hiện hành. Sau điều chỉnh, dự án vẫn giữ nguyên tổng số 48 lô đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đây.

“Địa phương mong muốn các sở, ngành liên quan sớm cho ý kiến để hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở nghiệm thu dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của các hộ dân đã ổn định cuộc sống tại khu định canh, định cư” - ông Phúng cho biết thêm.

Có thể thấy, việc sớm tháo gỡ những vướng mắc về kỹ thuật tại Khu định canh, định cư tập trung Suối Đá không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, mà còn góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước; tạo điều kiện để người dân yên tâm an cư, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống lâu dài.