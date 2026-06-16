Sai sót trong cấp đổi sổ đỏ gây hệ lụy kéo dài

(GLO)- Việc cấp đổi sổ đỏ đại trà trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (cũ) do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn thực hiện trong giai đoạn 2007 - 2008 đã xảy ra một số sai sót, gây hệ lụy kéo dài cho người dân.

Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Nguyễn Trần Ngọc Giang (SN 1981, phường Bồng Sơn) cho biết: Năm 1997, gia đình bà (gồm 5 thành viên) được cấp 514 m² đất, thuộc thửa đất số 502, tờ bản đồ số 25, tại khối Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (cũ), nay là khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn.

Bà Nguyễn Trần Ngọc Giang trên phần đất 580 m2 cấp cho hộ gia đình theo Nghị định 64-CP. Ảnh: N.C

Thời điểm cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên hộ ông Nguyễn Ngọc Thiện (cha bà Giang). Việc cấp đất được thực hiện theo Nghị định 64-CP ngày 27-9-1993 về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.

Năm 2007, gia đình bà được cấp đổi sổ đỏ theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Thửa đất số 502, tờ bản đồ số 25 (bản đồ năm 1997) được điều chỉnh thành thửa đất số 53, tờ bản đồ số 110, diện tích lúc này là 580 m². Tuy nhiên, sổ đỏ không còn đứng tên hộ gia đình mà đứng tên cá nhân, cụ thể ghi ông Nguyễn Ngọc Thiện và bà Trần Thị Non (mẹ bà Giang).

Năm 2018, ông Thiện và bà Non mang sổ đỏ đến Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Định - nay là Phòng Công chứng số 2 tỉnh Gia Lai, để lập hợp đồng tặng cho toàn bộ thửa đất và tài sản trên đất cho vợ chồng người con trai là anh T.N.N.T. Hợp đồng được công chứng mà không có sự tham gia của 2 thành viên còn lại trong hộ gia đình.

Đến năm 2024, bà Giang phát hiện sự việc và làm đơn khởi kiện Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Định, yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng tặng cho vô hiệu. Tại tòa, bà Trần Thị Non đồng ý với yêu cầu khởi kiện của con gái, cho rằng đây là tài sản chung của hộ gia đình. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng nếu việc tặng cho thực hiện sai quy định thì phía phòng công chứng phải chịu trách nhiệm.

Liên quan vụ việc, ngày 28-11-2025, UBND phường Bồng Sơn có văn bản gửi TAND khu vực 6, khẳng định hồ sơ lưu trữ thể hiện thửa đất tranh chấp được cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc Thiện và bà Trần Thị Non, không có chỉnh lý từ hộ gia đình sang cá nhân; đề nghị tòa giải quyết theo đúng quy định pháp luật. tại Bản án số 224/2026/DS-ST ngày 12.5.2026, TAND khu vực 6 đã bác yêu cầu của bà Giang.

Bà Giang cho biết: “Mảnh đất là tài sản chung của gia đình, nhiều năm qua tôi vẫn sinh sống, quản lý và sử dụng. Việc tòa sơ thẩm công nhận hợp đồng tặng cho trong trường hợp này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi. Tôi đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh”.

Trả lời câu hỏi vì sao hồ sơ lưu trữ thể hiện đất cấp cho hộ gia đình nhưng sổ đỏ lại đứng tên cá nhân, ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn - cho biết: Hộ gia đình ông Thiện trước đây được giao quyền sử dụng đất cho 5 nhân khẩu theo Nghị định 64. Đến năm 2007, khi cấp đổi sổ đỏ đã xảy ra sai sót.

Theo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn, giai đoạn 2007 - 2008, khi cấp đổi sổ đỏ đại trà trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (cũ) đã xảy ra nhiều trường hợp sai sót tương tự. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện, chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ lưu trữ, nhưng giấy chứng nhận đã cấp cho người dân không được điều chỉnh đồng bộ. Cũng vì sai sót này mà trước đây xảy ra nhiều tranh chấp tương tự.

Như vậy, từ sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai của cơ quan chức năng đã dẫn đến những mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài trong nội bộ gia đình, đồng thời phát sinh nhiều hệ lụy pháp lý phức tạp. Do đó, một phán quyết đúng quy định, thấu tình đạt lý của tòa án được xem là giải pháp quan trọng để giải quyết dứt điểm vụ việc, khắc phục bất cập tồn tại nhiều năm qua.