Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Pleiku: Xem xét, quyết định 20 dự thảo Nghị quyết

Các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đồng chủ trì kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế-xã hội của TP. Pleiku tiếp tục duy trì sự ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện hơn 621 tỷ đồng, bằng 39,46% kế hoạch tỉnh giao, bằng 36,66% kế hoạch thành phố, tăng 5,91% so với cùng kỳ năm 2023 (nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thực hiện thu ngân sách nhà nước thực hiện 403,601 tỷ đồng, đạt 61,84% kế hoạch tỉnh và thành phố giao).

Các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số thành phố năm 2024; Giải Việt dã Kpă Klơng lần thứ 44; phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa (Phú Yên) năm 2024 tại TP. Kon Tum…

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định. Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; số vụ cháy nổ giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, công tác tham mưu triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 có lúc còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo chung, một số công trình, dự án phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện, giải ngân. Một số nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị thành phố chậm triển khai, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chung; trong đó, tiến độ lập, trình thẩm định phê duyệt các đồ án Quy hoạch xây dựng chậm, chất lượng các đồ án chưa cao; công tác phối hợp triển khai còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu, nhất là vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia; nguy cơ cắt vốn rất cao nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý. Công tác giải tỏa, bồi thường tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố chưa thật sự quyết liệt, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư và huy động nguồn thu sử dụng đất cho ngân sách. Số vụ phạm pháp hình sự, ma túy, tai nạn giao thông trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 2023...

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị: Các cấp, các ngành cần thấy rõ trách nhiệm của mình trước những hạn chế, tồn tại đó, để quyết tâm, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024, chỉ rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2024; xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính, đầu tư, quốc phòng, an ninh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm....

Đồng thời, dành thời gian để xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; nghe UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giải trình về các vấn đề có liên quan và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 14…

Đặc biệt, HĐND thành phố xem xét, quyết định đối với 20 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND thành phố trình tại kỳ họp. Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Chủ tịch HĐND TP. Pleiku đề nghị các vị đại biểu, qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của mình tăng cường trách nhiệm trong chất vấn, trao đổi những vấn đề quan trọng còn vướng mắc tạo không khí sôi nổi và góp phần vào thành công của kỳ họp.

“Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá và đưa ra những giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố đã đề ra.

Đồng thời, xem xét thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tân Sơn và Biển Hồ để thành lập đơn vị hành chính xã mới (xã Biển Hồ thuộc TP. Pleiku). Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với các nội dung trình tại kỳ họp. Qua đó, góp phần đảm bảo chất lượng của các Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra; đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Chủ tịch HĐND TP. Pleiku nhấn mạnh.