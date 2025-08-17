Ia Hrung phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Ngày 17-8, Đảng bộ xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho 1.356 đảng viên thuộc 61 tổ chức đảng trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Đảng bộ xã Ia Hrung được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng bộ 4 xã gồm: Ia Sao, Ia Yok, Ia Dêr và Ia Hrung (cũ). Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã trên đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, hệ thống chính trị được củng cố; kinh tế phát triển nhanh, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; toàn xã có 16 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,55%; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030 đó là: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa; giữ vững quốc phòng-an ninh; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Ia Hrung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của xã Ia Hrung trong nhiệm kỳ 2025 -2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân phấn đấu đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 90% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa...

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu này, Đại hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ mới, xã Ia Hrung muốn tiến nhanh, tiến xa cần bắt đầu bằng sự chuyển động đồng bộ từ gốc rễ, đổi mới tư duy phát triển; tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tập trung thực hiện các trụ cột lớn, các định hướng chiến lược để tạo đà phát triển; chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng hiệu quả-bền vững-bản sắc; xây dựng năng lực quản trị mới…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Hrung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị xã Ia Hrung cần định vị như một “vùng đệm động lực”, liên kết hiệu quả với các xã, phường giáp ranh để phát huy vai trò kết nối giao thương, phát triển dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Hrung nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tống Thới Mốc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.