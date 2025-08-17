Danh mục
Xã Phù Cát phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí phường

NGỌC LUẬN
(GLO)- Sáng 16-8, Đảng bộ xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Phù Cát được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Ngô Mây và 2 xã Cát Trinh, Cát Tân. Toàn Đảng bộ có 50 tổ chức đảng trực thuộc với 1.981 đảng viên.

anh-1-quang-canh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-xa-phu-cat-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Cát lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
﻿Ảnh: Nhật Trường

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Phù Cát đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt 11,1%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 367,768 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 70,52 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,27%/năm. Địa phương đã hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí 2,16 tỷ đồng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp; văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

anh-2-cac-dai-bieu-tham-du-dai-hoi.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Đại hội đã xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hoạt động hiệu quả minh bạch; chủ động, tích cực chuyển đổi trạng thái phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt vai trò kiến tạo phát triển. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp.

Phát triển hài hòa văn hóa với kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thông qua đầu tư giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa. Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Phù Cát phát triển nhanh, bền vững theo định hướng trở thành trung tâm phát triển đô thị, thương mại-dịch vụ, công nghiệp và dịch vụ hậu cần sân bay. Phấn đấu đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; đến năm 2030 đạt tiêu chí phường.

anh-3-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-xa-phu-cat-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Cát lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nhật Trường

Trong đó, đề ra 3 trụ cột tăng trưởng là: Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa gắn với định hướng xây dựng mô hình đô thị sân bay; phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, dịch vụ logistics và hậu cần sân bay từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng nhất của kinh tế địa phương; ưu tiên phát triển nông nghiệp theo định hướng nông nghiệp giá trị cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đảng bộ xã Phù Cát cũng đặt ra các chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân cả giai đoạn đạt 12,2%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 98 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,14%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị Đảng bộ xã Phù Cát tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, xem là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa quyết định.

Trước mắt, sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã và các quy hoạch chi tiết nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội và tạo động lực xây dựng đô thị theo hướng chất lượng cao, mô hình đô thị sân bay.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nhất là phát triển chính quyền số gắn với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân.

anh-4-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-phu-cat-nhiem-ky-2025-2030-ra-mat-tai-dai-hoi.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Cát nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội.
﻿Ảnh: Nhật Trường

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Cát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

