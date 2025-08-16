Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ XÃ XUÂN AN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Xuân An bứt phá từ làng nghề truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân An (hình thành trên cơ sở hợp nhất xã Cát Nhơn và xã Cát Tường) đã vượt khó, đạt nhiều thành tựu toàn diện. 

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Xuân An xác định tầm nhìn chiến lược, quyết tâm bứt phá, vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

Thành quả từ ý chí và khát vọng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, Xuân An đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết.

Đáng chú ý, kinh tế của xã duy trì tăng trưởng cao, giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 13,04%/năm, vượt 0,54% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 51,6%, nông - lâm - thủy sản 28,4%, công nghiệp - xây dựng 20%. Thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, tăng 20,1 triệu đồng so với năm 2020; thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch.

62s.jpg
Cụm công nghiệp Cát Nhơn tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động. Ảnh: Trường Giang

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng bình quân 15,11%/năm. Cụm công nghiệp (CCN) Cát Nhơn thu hút 8 DN, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động; dự án mở rộng CCN Cát Nhơn 14,8 ha dự kiến hoàn thành năm 2026. Xã được bổ sung CCN Xuân An 75 ha, mở rộng dư địa thu hút đầu tư.

Nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng. Xã đã triển khai hiệu quả chương trình OCOP với 6 sản phẩm được công nhận, nổi bật là nón ngựa Phú Gia đạt chuẩn 4 sao, được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là lợi thế phát triển du lịch, với làng nghề Phú Gia trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Giáo dục, y tế, KHCN, an sinh xã hội đều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh vững chắc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường…

Tầm nhìn mới, quyết tâm mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Xuân An đứng trước thời cơ lịch sử khi quy mô dân số và không gian hành chính được mở rộng sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó là yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã phải có bước đi chiến lược, quyết liệt, đồng bộ hơn.

Xã xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải cách hành chính mạnh mẽ; phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

61.jpg
Nón ngựa Phú Gia là sản phẩm OCOP 4 sao, được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Kiều Vy

Ba nhiệm vụ trọng tâm cũng được xã tập trung. Trong đó, phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào CCN Xuân An, đưa công nghiệp trở thành động lực chính của kinh tế địa phương. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, gắn làng nghề truyền thống với OCOP, nâng tầm thương hiệu nón ngựa Phú Gia. Huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông, trường học, trạm y tế và hoàn thiện trung tâm hành chính xã.

Cùng với đó, Đảng bộ xã chọn 3 khâu đột phá, bao gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, lấy người dân và DN làm trung tâm; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với dự báo và tính khả thi, lấy phát triển công nghiệp làm nòng cốt, tạo động lực thúc đẩy kinh tế; ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối, khu dân cư mới, thiết chế văn hóa, trường lớp, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân An Đỗ Xuân Thắng khẳng định: “Nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, bản lĩnh và hành động. Đảng bộ xã sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, biến thời cơ thành hiện thực, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ðể sản phẩm OCOP vươn xa

Ðể sản phẩm OCOP vươn xa

Sau hơn 6 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng và lợi thế của các địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

null