Xuân An bứt phá từ làng nghề truyền thống

(GLO)- Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân An (hình thành trên cơ sở hợp nhất xã Cát Nhơn và xã Cát Tường) đã vượt khó, đạt nhiều thành tựu toàn diện.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Xuân An xác định tầm nhìn chiến lược, quyết tâm bứt phá, vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

Thành quả từ ý chí và khát vọng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, Xuân An đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết.

Đáng chú ý, kinh tế của xã duy trì tăng trưởng cao, giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 13,04%/năm, vượt 0,54% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 51,6%, nông - lâm - thủy sản 28,4%, công nghiệp - xây dựng 20%. Thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, tăng 20,1 triệu đồng so với năm 2020; thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch.

Cụm công nghiệp Cát Nhơn tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động. Ảnh: Trường Giang

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng bình quân 15,11%/năm. Cụm công nghiệp (CCN) Cát Nhơn thu hút 8 DN, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động; dự án mở rộng CCN Cát Nhơn 14,8 ha dự kiến hoàn thành năm 2026. Xã được bổ sung CCN Xuân An 75 ha, mở rộng dư địa thu hút đầu tư.

Nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng. Xã đã triển khai hiệu quả chương trình OCOP với 6 sản phẩm được công nhận, nổi bật là nón ngựa Phú Gia đạt chuẩn 4 sao, được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là lợi thế phát triển du lịch, với làng nghề Phú Gia trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Giáo dục, y tế, KHCN, an sinh xã hội đều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh vững chắc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường…

Tầm nhìn mới, quyết tâm mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Xuân An đứng trước thời cơ lịch sử khi quy mô dân số và không gian hành chính được mở rộng sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó là yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã phải có bước đi chiến lược, quyết liệt, đồng bộ hơn.

Xã xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải cách hành chính mạnh mẽ; phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

Nón ngựa Phú Gia là sản phẩm OCOP 4 sao, được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Kiều Vy

Ba nhiệm vụ trọng tâm cũng được xã tập trung. Trong đó, phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào CCN Xuân An, đưa công nghiệp trở thành động lực chính của kinh tế địa phương. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, gắn làng nghề truyền thống với OCOP, nâng tầm thương hiệu nón ngựa Phú Gia. Huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông, trường học, trạm y tế và hoàn thiện trung tâm hành chính xã.

Cùng với đó, Đảng bộ xã chọn 3 khâu đột phá, bao gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, lấy người dân và DN làm trung tâm; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với dự báo và tính khả thi, lấy phát triển công nghiệp làm nòng cốt, tạo động lực thúc đẩy kinh tế; ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối, khu dân cư mới, thiết chế văn hóa, trường lớp, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân An Đỗ Xuân Thắng khẳng định: “Nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, bản lĩnh và hành động. Đảng bộ xã sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, biến thời cơ thành hiện thực, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã”.