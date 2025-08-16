Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hòa Hội phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 33 triệu USD

(GLO)- Chiều 15-8, Ðảng bộ xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện cho 956 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.H

Đảng bộ xã Hòa Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 2 xã Cát Hanh và Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát (cũ).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm của 2 xã Cát Hanh và Cát Hiệp (cũ) đạt khá. Trong đó, xã Cát Hanh tăng bình quân hằng năm 13,8%/năm, vượt 0,8% Nghị quyết đề ra; xã Cát Hiệp tăng 10,9%/năm, vượt 1,6% Nghị quyết.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: N.H

Hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

Trong giai đoạn 2025-2030, xã Hòa Hội đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm địa phương hằng năm đạt 21,7%. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 40,6 tỷ đồng; phấn đấu thu hút đầu tư 10 dự án; phát triển 1 sản phẩm du lịch mới; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 100%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 33 triệu USD.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Hòa Hội đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Giám đốc Sở Tài chính đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hội khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Cùng với đó, tập trung tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Quan tâm, tạo điều kiện để thu hút nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tô Hiếu Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.