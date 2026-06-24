Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

(GLO)- Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 24 đến 25-6 tại Hà Nội, cán bộ, ĐVTN tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới.

* Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn: Phát huy bản lĩnh thanh niên trong kỷ nguyên mới

Anh Phạm Hồng Hiệp.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước mà còn là dịp để tổ chức Đoàn xác định rõ hơn vai trò, sứ mệnh đồng hành, dẫn dắt thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Gia Lai, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên.

Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng sát thực tiễn, phù hợp với xu thế và nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh niên.

Gia Lai là địa phương có đông thanh niên dân tộc thiểu số. Tôi kỳ vọng các chương trình, phong trào của Đoàn trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục quan tâm thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức, công nghệ giữa các vùng miền.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế, môi trường thuận lợi để thanh niên tiếp cận, làm chủ và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm tạo ra những giá trị thiết thực phục vụ cộng đồng.

Tôi mong muốn Đại hội sẽ có những định hướng để tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức, kỹ năng, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, để mỗi thanh niên trở thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn: Khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến của sinh viên

Anh Bùi Tuấn Kiệt.

Đại diện cho ĐVTN khối trường học, tôi muốn gửi tới Đại hội thông điệp: “Biến tri thức thành hành động, đưa khát vọng số làm bệ phóng tương lai”.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách mang tính đột phá, tạo điều kiện để hiện thực hóa tinh thần “Tự cường - Sáng tạo” bằng việc phát triển các sân chơi học thuật và công nghệ, đổi mới sáng tạo để đồng hành toàn diện cùng thế hệ trẻ trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp.

Bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, tổ chức Đoàn - Hội cần đồng hành, trang bị cho sinh viên các kỹ năng số, kỹ năng hội nhập. Đây là những hành trang quan trọng giúp thanh niên chủ động nắm bắt cơ hội, tự tin bước vào môi trường làm việc năng động và khẳng định giá trị bản thân.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục mở rộng các cơ chế để thanh niên được tham gia góp ý, hiến kế xây dựng phong trào Đoàn cùng các vấn đề phát triển KT-XH địa phương, qua đó phát huy rõ nét vai trò trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo năm 2025. Ảnh: M.N

* Chị Rơ Châm Ái Giang - Bí thư Đoàn xã Ia Nan: Tiếp tục quan tâm thanh niên dân tộc thiểu số

Chị Rơ Châm Ái Giang.

Thời gian qua, tuổi trẻ vùng biên giới Ia Nan luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành kịp thời của tổ chức Đoàn các cấp.

Chính sự hỗ trợ đó đã tiếp thêm động lực để thanh niên nơi biên cương thêm vững tin, gắn bó và nỗ lực cống hiến cho quê hương.

Thực tế cho thấy, thanh niên dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới vẫn còn gặp không ít rào cản về kỹ năng, thông tin, cơ hội tiếp cận việc làm, khoa học công nghệ và các mô hình phát triển kinh tế mới.

Vì vậy, tôi mong Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Khi cán bộ Đoàn vững nghiệp vụ, am hiểu địa bàn, gần gũi thanh niên dân tộc thiểu số thì phong trào mới thực sự đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.

Đồng thời, cần có thêm những chương trình, dự án gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong đó thanh niên vừa là lực lượng xung kích tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự vừa là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật.

* Đoàn viên Lê Văn Đức (thôn 4, xã Biển Hồ): Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế trên quê hương

Đoàn viên Lê Văn Đức.

Tôi bắt đầu khởi nghiệp tại quê nhà từ năm 2020 với sản phẩm mật ong Sun Bee.

Đến năm 2022, sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh và hiện mang lại nguồn thu nhập ổn định mỗi năm cho gia đình tôi.

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy quê hương vẫn còn nhiều tiềm năng để thanh niên phát triển kinh tế nếu biết tận dụng lợi thế, chủ động học hỏi và mạnh dạn đổi mới.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn có nhiều thanh niên, đặc biệt ở vùng nông thôn phải rời quê đi làm ăn xa vì thiếu việc làm và cơ hội phát triển. Tôi mong Đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, nhất là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, tôi mong tổ chức Đoàn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay cho thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp khả thi nhưng còn khó khăn về nguồn lực tài chính.