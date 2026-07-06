Đình làng An Lương: Nơi lưu giữ ký ức cộng đồng

(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.

Những dấu tích kể chuyện làng

Qua nhiều biến động lịch sử, đình An Lương không còn nguyên vẹn. Mái đình, chính điện, hai dãy nhà Đông phối-Tây phối đã sụp đổ từ lâu. Chỉ còn cổng chính, đôi trụ biểu, bình phong và một vài đoạn tường rào lặng lẽ hiện hữu bên dòng sông La Tinh như những chứng nhân của một thời hưng thịnh.

Ba chữ Hán - bên phải đọc qua - An Lương Đình đắp nổi và khảm xà cừ trên cổng đình. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo các bậc cao niên, đình An Lương từng là trung tâm sinh hoạt của cả làng. Đây là nơi diễn ra các lễ tế xuân, tế thu, họp việc làng, thờ Thành hoàng bản cảnh cùng các bậc tiền hiền, hậu hiền. Trong văn tế còn lưu truyền tên ông Nguyễn Phụng-người được xem là tiền hiền có công khai khẩn, lập làng và giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Hữu Thục vẫn nhớ rõ hình ảnh ngôi đình thuở còn nguyên vẹn với tòa chính điện ở giữa, hai dãy nhà thờ Đông phối-Tây phối, phía trước có hồ sen, bình phong, bao quanh là hệ thống cổng và trụ biểu. Sau trận bão lớn năm 1984, phần lớn kiến trúc bị sụp đổ rồi tiếp tục xuống cấp theo thời gian. Dẫu vậy, trong tâm thức người dân, đây vẫn là nơi linh thiêng gắn với cội nguồn của làng.

Ông Nguyễn Hữu Thục kể lại ký ức về ngôi đình An Lương khi còn nguyên vẹn trước khi bị thiên tai tàn phá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dấu tích còn lại cho thấy đình An Lương từng là công trình được xây dựng khá công phu. Cổng đình, trụ biểu và bình phong vẫn lưu giữ nghệ thuật khảm sành đặc trưng của những người thợ ở vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Nghệ thuật khảm sành trên trụ biểu đình An Lương vẫn còn khá rõ nét, phản ánh tay nghề của thợ Bình Định cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trên các trụ biểu vẫn còn nhiều câu đối chữ Hán, gửi gắm khát vọng về sự trường tồn của làng quê và cuộc sống thanh bình. Đặc biệt, trên hai mặt chính của đôi trụ biểu vẫn còn lưu lại câu đối chữ Hán: “An thạch điện bàn trường bất hủ/Lương thời mỹ cảnh cửu di tân” (tạm dịch nghĩa: Nền đá vững bền, muôn đời chẳng mục nát/Cảnh đẹp, thời lành, càng trải năm tháng càng thêm tươi mới).

Hai mặt chính của đôi trụ biểu có câu đối chữ Hán: “An thạch điện bàn trường bất hủ/Lương thời mỹ cảnh cửu di tân”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Mặc dù ngôi đình không còn nhưng sinh hoạt tín ngưỡng vẫn chưa hề đứt đoạn. Hằng năm, người dân địa phương vẫn góp công, góp của tổ chức lễ cúng thanh minh ngay tại khu vực đình cũ. Không còn chính điện để hành lễ, bà con dựng nơi thờ tự tại cổng đình còn lại, thắp nén hương trên nền đất xưa như một cách gìn giữ mạch nguồn truyền thống. Chính sự tiếp nối ấy đã giúp không gian đình làng An Lương vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Người dân địa phương dựng nơi thờ tự tại cổng đình còn lại, như một cách gìn giữ mạch nguồn truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phục hồi một không gian văn hóa làng

Nhà nghiên cứu Hán Nôm-TS Võ Minh Hải (Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết: Đình làng không chỉ là nơi thờ Thành hoàng bản cảnh mà còn là trung tâm tổ chức đời sống xã hội truyền thống. Mỗi ngôi đình phản ánh lịch sử hình thành làng xã, quá trình khai phá đất đai và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc phục hồi đình An Lương không chỉ nhằm dựng lại một công trình kiến trúc mà còn góp phần khôi phục ký ức văn hóa của cả cộng đồng.

Cận cảnh cổng đình An Lương với hệ thống vì kèo bằng gỗ được chạm khắc công phu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo TS Võ Minh Hải, dù nhiều hạng mục đã mất, cổng đình, trụ biểu và bình phong vẫn là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, đồng thời là cơ sở quan trọng để phục dựng đình An Lương trong tương lai. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng bản sắc văn hóa trên nền tảng sự đa dạng của các vùng di sản, đình An Lương hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn trong tuyến di sản văn hóa ven sông La Tinh nếu được khảo sát, lập hồ sơ khoa học và bảo tồn đúng nguyên tắc.

Ông Hồ Xuân Hoàng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã An Lương, cho biết: Địa phương đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh thực hiện các thủ tục đưa đình làng An Lương vào danh mục kiểm kê di sản. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thu thập tư liệu lịch sử, kiến trúc để xây dựng phương án tu bổ, phục hồi trên cơ sở bảo tồn tối đa các yếu tố gốc còn lại. Đây cũng là mong muốn của nhiều thế hệ người dân địa phương.

“Theo định hướng, khi được phục hồi, đình làng An Lương không chỉ là nơi tổ chức các nghi lễ truyền thống mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ” - ông Hoàng chia sẻ.

Chính quyền địa phương đã cho phát dọn cây cối xung quanh để bảo tồn hiện trạng dấu tích còn lại của đình An Lương, hướng tới phục hồi lại ngôi đình. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh nhiều ngôi đình đã mai một bởi chiến tranh, thiên tai và quá trình đô thị hóa, việc khôi phục những không gian văn hóa làng càng trở nên cần thiết, bởi gìn giữ di sản không chỉ là bảo vệ những viên gạch cũ mà còn là gìn giữ ký ức và bản sắc của cộng đồng.

Nếu dự định phục hồi trở thành hiện thực, đình làng An Lương sẽ không đơn thuần được xây dựng lại. Quan trọng hơn, một không gian văn hóa từng in đậm trong ký ức người dân sẽ được đánh thức, để tiếng trống đình, những ngày lễ hội và mạch nguồn truyền thống tiếp tục chảy trong đời sống hôm nay.