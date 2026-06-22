38 xe công nông ở phường Hội Phú được dán decal phản quang miễn phí

(GLO)- Ngày 21-6, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và dán decal miễn phí cho xe công nông cho người dân ở địa phương.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân, Công an phường Hội Phú đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ tại làng Ngó và làng Ngol thu hút hàng trăm người tham gia.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường đã phổ biến những quy định quan trọng của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền về độ tuổi điều khiển phương tiện, trách nhiệm của chủ phương tiện khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; các quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện và những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Đặc biệt đối với thanh thiếu niên, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền về hậu quả pháp lý của việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.

38 xe công nông ở phường Hội Phú đã được dán decal miễn phí. Ảnh: ĐVCC

Riêng tại làng Ngol, Công an phường đã tổ chức cho các chủ phương tiện xe công nông, xe máy kéo ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông.

Đồng thời, Công an phường đã trực tiếp hỗ trợ dán phản quang cho 38 xe công nông, xe máy kéo nhằm nâng cao khả năng nhận diện phương tiện vào ban đêm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.