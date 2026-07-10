Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Gia Lai và TP. Ninh Ba

(GLO)- Chiều 10-7, UBND tỉnh Gia Lai, Becamex VSIP Bình Định, Cục Kinh tế và Thông tin TP. Ninh Ba, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng; Phó Chủ nhiệm Trung tâm hợp tác kỹ thuật Quốc tế (Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc) Tôn Khánh Hoa; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và TP. Ninh Ba; đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Ninh Ba. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng hữu nghị, có quan hệ truyền thống lâu đời.

Thời gian qua, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 Nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố, phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương của 2 nước tăng cường giao lưu, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics, kết nối chuỗi cung ứng và giao lưu nhân dân.

Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba, tỉnh Gia Lai mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và cùng có lợi trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Ninh Ba là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Trung Quốc, là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế biển, logistics và thương mại toàn cầu.

Vì vậy, tỉnh Gia Lai mong muốn thông qua hội nghị lần này sẽ mở ra những kênh hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba với tỉnh Gia Lai; từ đó, hình thành các dự án đầu tư cụ thể, chương trình hợp tác thiết thực và mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng, với tiềm năng phát triển của Gia Lai cùng năng lực, kinh nghiệm và vị thế quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp TP. Ninh Ba, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, TP. Ninh Ba nói riêng những tiềm năng, dư địa phát triển của Gia Lai sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Ninh Ba quan tâm nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Gia Lai, nhất là những dự án về trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh, dịch vụ hậu cần cảng, thương mại, xuất nhập khẩu, chế biến sâu nông sản, sản xuất thiết bị - linh kiện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Gia Lai sẵn sàng cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, nguồn hàng, lao động, chính sách hỗ trợ; đồng thời, bố trí các phiên làm việc chuyên sâu và hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa theo nhu cầu.

Tỉnh cũng cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi; đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát, triển khai và vận hành dự án.

Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai trân trọng mời các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Ninh Ba đến thăm, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác cụ thể tại Gia Lai trong thời gian tới.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Ninh Ba đánh giá cao những tiềm năng, dư địa phát triển và chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai triển khai.

Đồng thời cho rằng, sự chủ động tìm kiếm thị trường mới ở nước ngoài mà tỉnh đang triển khai là bước đi đột phá, mang tầm nhìn chiến lược nhằm định hình vị thế của Gia Lai trong kỷ nguyên mới.

Trong không khí cởi mở, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện doanh nghiệp và các bên liên quan đã cùng trao đổi, chia sẻ cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, giữa TP. Ninh Ba và tỉnh Gia Lai nói riêng.