Phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam: Kịp thời hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân trước bão số 13

(GLO)- Đến chiều 5-11, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vẫn đang nỗ lực sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão.

Sẻ chia, hỗ trợ người dân trong những lúc khó khăn

Từ sáng 5-11, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng-chống bão tại một số khu vực xung yếu, khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn như: khu vực tổ 58, khu phố 49 (tiếp giáp núi Bà Hỏa); khu vực núi Một (khu phố 58); khu vực đường Trần Thị Dừa (khu phố 58); khu A1 Bắc sông Hà Thanh (thuộc khu phố 63); khu vực 9-làng chài Hải Minh; các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân và trường học trên địa bàn.

Người dân phường Quy Nhơn chủ động cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn mùa bão. Ảnh: T.D

Trong quá trình kiểm tra, lãnh đạo phường đã quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống bão; vận động người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh; thực hiện sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng của phường chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão.

Làng chài Hải Minh (khu vực 9, phường Quy Nhơn) có 433 hộ với gần 1.800 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển và nuôi trồng hải sản. Những ngày qua, bộ đội, đoàn thanh niên và người dân cùng chung tay chằng chéo nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn.

Bộ đội, đoàn thanh niên và người dân làng chài Minh Hải cùng chung tay chằng chéo nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Văn Tiên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực 9, cho biết: “Chính quyền luôn túc trực hỗ trợ người dân tránh trú bão và khuyến cáo bà con nếu ở nơi không an toàn thì di chuyển đến nơi kiên cố để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cảm thấy được sẻ chia, hỗ trợ trong những lúc khó khăn”.

Với tinh thần “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ”, Đoàn phường Quy Nhơn đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan ra quân khơi thông cống thoát nước, phát dọn cây xanh, tạo dòng thoát lũ tại khu dân cư, hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ neo đơn, gia đình khó khăn chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đoàn phường cũng phối hợp cùng chính quyền theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn; trực tại các đập tràn, tuyến giao thông xung yếu để hỗ trợ người dân qua lại, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Đoàn phường Quy Nhơn hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Dương Linh

“Mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích tại chỗ mà còn là cầu nối truyền thông tin, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó khi bão đến”-chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - cho biết.

Đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND phường Quy Nhơn Nam cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; kích hoạt Đội xung kích và phân công thành viên trực tiếp xuống từng từng khu phố nắm thực tế, chỉ đạo xử lý tại chỗ.

Phường Quy Nhơn Nam thành lập 3 Tổ công tác di dời, sơ tán dân cư tại các vùng xung yếu. Ảnh: ĐVCC

Phường Quy Nhơn Nam đã thành lập 3 Tổ công tác di dời, sơ tán dân cư tại các vùng xung yếu. Mỗi tổ phụ trách một nhóm địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm rà soát, thông báo, hướng dẫn và vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Tổng số hộ dân nằm trong vùng nguy cơ, vùng xung yếu dự kiến di dời của phường là 359 hộ/1.224 nhân khẩu. Tính đến 19 giờ ngày 5-11, phường đã thực hiện di dời 483 người/1.224 nhân khẩu (140/348 hộ) tại khu vực nguy cơ cao sang nơi an toàn.

Tổ công tác của Phường Quy Nhơn Nam vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, phường cũng ban hành chính sách hỗ trợ người dân tự sơ tán, sơ tán tập trung nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo đời sống thiết yếu cho người dân vùng ảnh hưởng bão lũ.

Đồng thời, tổ chức cắt tỉa, xử lý cây xanh mục gốc; kiểm tra miệng hố ga, khơi thông rãnh thoát nước; cấp phát 4.500 bao cát cho các khu phố để chằng chống nhà cửa; dự trữ gạo, mì tôm, nước uống, thực phẩm thiết yếu phục vụ dân; chuẩn bị phương tiện, thuốc, tổ cấp cứu lưu động, xe cứu thương trực 24/24.

"39 thành viên của Đội Thanh niên xung kích phường kịp thời có mặt để cùng người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn trước bão tại các khu dân cư. Trong những ngày tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng trực ứng phó, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng khác để hỗ trợ người dân kịp thời khi có tình huống khẩn cấp”-chị Bùi Thị Thanh Loan - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam - thông tin.

Thành viên của Đội Thanh niên xung kích phường Quy Nhơn Nam kịp thời có mặt để phối hợp chằng chống nhà cửa cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam-cho biết: “Phường đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Các tổ công tác được thành lập để rà soát, vận động và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là tại những khu vực ven suối, chân đồi có nguy cơ sạt lở.

Chúng tôi luôn xác định phương châm “chủ động phòng hơn chống”, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu”.