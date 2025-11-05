Khẩn trương ứng phó bão số 13 tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Đông tỉnh, từ ngày 5 đến 7-11, các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Kích hoạt phương án bảo vệ cao nhất

Tại khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam) đã thiết lập trực chỉ huy 24/24, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm ứng trực. Đơn vị tăng cường phối hợp với mô hình tự quản trong KCN để theo dõi sát diễn biến mưa bão. Hệ thống phương tiện, vật tư cơ động đã sẵn sàng ứng cứu khi cần, gồm: 1 máy đào bánh lốp, 2 xe ben, 2 ca máy cùng dây thép, bao cát, bạt chống gió, đèn pin, áo mưa, lương thực dự phòng.

Các doanh nghiệp ở KCN Nhơn Hòa vào bao ni lông đựng nước chắn mái tôn các nhà máy. Ảnh: Hải Yến

Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát toàn bộ mái tôn nhà xưởng, kho bãi; cắt tỉa cây xanh, khơi thông hệ thống thoát nước; gia cố lại giá kệ, khu vực lưu trữ hàng hóa dễ ngập nước. Ngoài ra, việc kiểm soát nguồn điện được đặt ở mức cao nhất.

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa khẳng định: "Chỉ cần phát hiện bất kỳ điểm mất an toàn nào, chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị Điện lực tiến hành cô lập hoặc tạm cắt điện ngay để phòng ngừa chập điện, cháy. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người lao động và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản”.

Tại KCN Nhơn Hòa, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa cho cát vào bao để chắn mái tôn. Ảnh: Hải Yến

Tại KCN Nhơn Hội-Khu A (phường Quy Nhơn Đông)-nơi tập trung gần 37 nhà đầu tư với khoảng 9.000 lao động, Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Nhơn Hội triển khai phương án “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ-lực lượng tại chỗ-vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Hơn 120 vị trí mái tôn, pano quảng cáo và công trình dễ bị gió giật đã được gia cố. Hệ thống cống thoát nước, trạm bơm được kiểm tra và vận hành thử để sẵn sàng tiêu thoát nước khi mưa lớn. Các tổ trực được yêu cầu báo cáo tình hình 3 giờ/lần, đồng thời chuẩn bị tạm ngừng sản xuất khi sức gió vượt ngưỡng an toàn nhằm bảo vệ tuyệt đối cho người lao động. Một số doanh nghiệp có kho hàng lớn đã chủ động chuyển hàng lên cao, niêm phong thiết bị, chuẩn bị máy phát điện nhằm duy trì hoạt động thiết yếu trong trường hợp mất điện diện rộng.

Các doanh nghiệp ở KCN Nhơn Hội đang khẩn trương chắn các mái tôn chống bão. Ảnh: Hải Yến

Phó Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn-Nhơn Hội Nguyễn Thị Mai Thảo nhấn mạnh: “Phương án ứng phó cấp độ cao nhất, chủ động kiểm tra và xử lý các nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các công trình đang thi công. Công ty bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng phối hợp ứng cứu nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất và bảo đảm hoạt động sản xuất được khôi phục nhanh sau bão”.

Đảm bảo an toàn các dự án xây dựng

Tại công trường Chung cư 08 Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn), Công ty CP Xây dựng và thiết kế số 1 (DECOFI) đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó cấp tốc: Ngừng vận hành thiết bị khi gió từ cấp 5 trở lên, tháo cáp, thu tay cần, kiểm tra bu-lông, mối nối của 2 cần trục tháp; hạ lưới an toàn, tháo mâm giàn giáo ngoài cùng; ngắt điện các tháp B1, B2, chỉ duy trì điện chiếu sáng cổng và phòng trực, thu gom vật tư dễ rơi như ván khuôn, cốp pha nhôm, tấm cách nhiệt. Lực lượng kỹ thuật trực 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

2 cần trục tháp tại dự án chung cư 08 Trần Bình Trọng đã được chủ đầu tư xử lý hạ tay cần, cần trục. Ảnh: Hải Yến

Tại dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định (78 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), ông Hoàng Hiệp, đại diện chủ đầu tư Công ty CP Hàng Hải Bình Định nhấn mạnh: “Các nhà thầu, tư vấn giám sát an toàn, tổ thi công… nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn toàn công trường. Sau bão, chúng tôi sẽ kiểm tra tổng thể và khôi phục thi công sớm nhất để đảm bảo tiến độ dự án”.

Các nhà thầu, tư vấn, giám sát an toàn tại Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định. Ảnh: Hải Yến

Tại dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (phường Quy Nhơn Nam), ông Nguyễn Trường Vỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh cho biết: “Chúng tôi đã chủ động triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó tại dự án. Toàn bộ cần trục tháp và vận thăng đã được hạ thấp, neo cố định chắc chắn vào công trình; vật tư dễ bay đã được thu gom, giằng giữ an toàn. Công trình tạm dừng thi công từ ngày 6-11 và cắt điện toàn bộ khu vực nguy hiểm. Chúng tôi cam kết ứng trực 24/24, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong suốt thời gian bão đổ bộ”.

Sở Xây dựng đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tất cả chủ đầu tư, nhà thầu quản lý nghiêm ngặt hệ thống cần trục tháp, vận thăng, giàn giáo, lưới an toàn và các thiết bị thi công khác.

Các doanh nghiệp ở KCN Nhơn Hòa cho cắt tỉa cây trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: Hải Yến

Theo ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, các nội dung bắt buộc thực hiện gồm: hạ tay cần, cần trục về tầng thi công gần nhất, tháo đối trọng, neo giằng chắc chắn; mở khóa đuôi cần quay tự do để giảm sức cản gió; hạ vận thăng sát đất, cắt điện toàn bộ; tháo lắp lại tấm che, lưới bao ở tầng cao, kiểm tra khả năng chịu lực theo đúng thiết kế bão; bổ sung hệ thống cảnh báo, rào chắn khu vực có nguy cơ mất an toàn. Sau bão, tất cả thiết bị phải được kiểm định lại trước khi đưa vào vận hành.