Giá tiêu hôm nay 24/6: Phục hồi, có nơi tăng 1.500 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 24/6/2026 ghi nhận tín hiệu hồi phục tại một số vùng trồng trọng điểm. Thị trường trong nước dao động 137.000 - 139.000 đồng/kg, trong đó Bình Phước (Đồng Nai) tăng mạnh nhất 1.500 đồng/kg.

Sau giai đoạn đi ngang, giá hồ tiêu trong nước bắt đầu xuất hiện nhịp tăng tại nhiều địa phương. Tuy mức tăng chưa diễn ra đồng loạt trên toàn thị trường, diễn biến này vẫn đáng chú ý vì cho thấy lực mua đã có dấu hiệu cải thiện ở một số vùng.

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất 139.000 đồng/kg. Gia Lai ở mức 137.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đạt 137.500 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 24/6/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 +500 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 +500 Đắk Lắk 139.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.500 +1.500 Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 0

Biên độ giá trong nước hiện ở mức 137.000 - 139.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Hỏi - đáp nhanh: Giá tiêu hôm nay có gì đáng chú ý?

Giá tiêu hôm nay tăng hay giảm?

Giá tiêu hôm nay tăng tại 3/5 khu vực khảo sát và đi ngang tại 2 khu vực còn lại.

Cụ thể:

Gia Lai tăng 500 đồng/kg, lên 137.000 đồng/kg.

tăng 500 đồng/kg, lên 137.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg.

tăng 500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) tăng mạnh nhất 1.500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg.

tăng mạnh nhất 1.500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) không đổi, cùng ở mức 139.000 đồng/kg.

Nói cách khác, thị trường chưa bứt phá mạnh trên toàn diện, nhưng đã có dấu hiệu hồi phục ở nhóm địa phương từng ở vùng giá thấp hơn.

Vì sao Bình Phước tăng mạnh nhất?

Bình Phước (Đồng Nai) tăng 1.500 đồng/kg, là mức tăng đáng chú ý nhất trong bảng giá hôm nay.

Có thể hiểu đơn giản: khi một khu vực có giá thấp hơn mặt bằng chung, chỉ cần lực mua nhích lên hoặc nguồn hàng bán ra chậm lại, giá tại khu vực đó dễ tăng mạnh hơn so với các vùng đã ở mức cao.

Trong khi Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) đã đứng ở vùng 139.000 đồng/kg, Bình Phước (Đồng Nai) trước đó còn ở vùng thấp hơn nên dư địa điều chỉnh rõ hơn.

Vì sao Đắk Lắk và Đắk Nông không tăng nhưng vẫn cao nhất?

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) không tăng trong ngày, nhưng vẫn giữ mức 139.000 đồng/kg, cao nhất thị trường.

Điều này cho thấy giá tại hai khu vực này đã neo ở vùng cao. Khi giá đã cao hơn các địa phương khác, thị trường thường cần thêm lực mua mạnh hơn để tạo đà tăng tiếp.

Với người trồng tiêu, mức 139.000 đồng/kg vẫn là vùng giá tốt. Tuy nhiên, với thương lái và doanh nghiệp thu mua, vùng giá cao cũng khiến quyết định mua vào trở nên thận trọng hơn.

Giá tăng có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, nhịp tăng hôm nay mang lại 3 tín hiệu đáng chú ý:

Tâm lý thị trường tích cực hơn sau giai đoạn đi ngang.

Người có hàng có thêm cơ sở cân nhắc thời điểm bán, nhất là tại vùng vừa tăng giá.

Chênh lệch giữa các địa phương được thu hẹp, khi những nơi giá thấp bắt đầu nhích lên.

Tuy nhiên, giá tăng chưa đồng nghĩa xu hướng tăng dài hạn đã được xác lập. Người dân vẫn cần theo dõi thêm lực mua trong các phiên tiếp theo, nhất là từ nhóm doanh nghiệp xuất khẩu.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận biến động so với ngày trước đó. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên mức giá tính theo Rupee/tạ.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 205.882 Gram/lít 68.400 0 197.232 UNGARBLED 69.400 0 200.115

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 205.882 đồng/kg. UNGARBLED đạt 200.115 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 197.232 đồng/kg.

Vì sao giá quốc tế đi ngang nhưng trong nước vẫn tăng?

Đây là điểm cần giải thích rõ để tránh hiểu nhầm.

Giá tiêu thế giới đi ngang không có nghĩa giá trong nước bắt buộc phải đứng yên. Giá nội địa còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngắn hạn như:

Nguồn hàng thực tế tại từng vùng.

Lực mua của thương lái.

Tâm lý giữ hàng của nông dân.

Nhu cầu gom hàng của doanh nghiệp.

Chênh lệch giá giữa các khu vực.

Vì vậy, trong cùng một ngày, giá quốc tế có thể ổn định nhưng giá trong nước vẫn tăng tại một số địa phương.

Người mua, người bán nên chú ý điều gì?

Với người trồng tiêu, điểm đáng chú ý nhất là thị trường đã có nhịp tăng trở lại ở nhóm địa phương giá thấp. Tuy nhiên, mức tăng chưa đồng đều, nên việc bán ra cần dựa trên nhu cầu dòng tiền, chất lượng hàng và diễn biến thu mua tại địa phương.

Với thương lái và doanh nghiệp, chênh lệch giá giữa các vùng hiện không quá lớn. Điều này có thể khiến hoạt động thu mua tập trung hơn vào chất lượng hàng, chi phí vận chuyển và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Giá tiêu hồi phục nhẹ, nhưng chưa bứt phá

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 24/6/2026 có tín hiệu tích cực hơn khi nhiều nơi tăng 500 - 1.500 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) là khu vực tăng mạnh nhất, trong khi Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 139.000 đồng/kg.

Dù vậy, thị trường vẫn cần thêm tín hiệu từ lực mua và xuất khẩu để xác nhận xu hướng tăng bền vững hơn trong những ngày tới.