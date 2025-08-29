Gia Lai sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao mừng Quốc khánh 2-9

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, giàu ý nghĩa.

Nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngày 28-8, UBND Phường An Khê đã tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ I năm 2025. Hội diễn quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tái hiện truyền thống đấu tranh kiên cường, hào hùng của dân tộc.

Các tiết mục còn tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng những tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất. Với sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật như ca, múa, nhạc, kịch, hội diễn đã mang đến cho khán giả một không gian văn hóa phong phú và sáng tạo.

Đông đảo quần chúng nhân dân tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng phường An Khê lần thứ I, năm 2025. Ảnh: Lạc Hà

Không chỉ tạo dấu ấn bằng chất lượng nghệ thuật, hội diễn còn để lại cảm xúc sâu sắc trong lòng người tham gia. Em Châu An Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT số 2 Quang Trung, chia sẻ: "Trong hội diễn lần này, em tham gia biểu diễn tiết mục “Đất nước lời ru” của tổ dân phố 1, 2, 3 An Phú (phường An Khê). Em cảm thấy rất vui, tự hào và xúc động khi được tham gia biểu diễn trong Hội diễn Nghệ thuật quần chúng phường An Khê lần thứ nhất, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em".

Tiết mục “Đất nước lời ru” của tổ dân phố 1, 2, 3 An Phú do các em học sinh trên địa bàn trình diễn. ﻿Ảnh: Lạc Hà



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Phan Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường An Khê, cho biết: "Hội diễn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2025. Đồng thời cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ phường phát triển và tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong Nhân dân".

Song song với các hoạt động văn nghệ, không khí thể thao trên địa bàn tỉnh cũng rộn ràng không kém. Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê tổ chức Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025. Giải đấu thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 51 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn xã. Giải bóng chia thành 13 đội tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm. Từ đó, các đội xuất sắc sẽ bước vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025 là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do Đoàn Thanh niên xã Chư Sê tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga, Bí thư Đoàn xã Chư Sê, cho hay: Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025 là hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong xã. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để thanh niên giao lưu, học hỏi và lan tỏa niềm đam mê bóng đá, từ đó phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải đấu diễn ra từ ngày 27 đến 31-8.

Một tiết mục được biểu diễn tại đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ xã Ia Dom nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: L.H

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Đoàn Thanh niên xã Ia Dom đã chủ trì phối hợp cùng các hội đoàn thể, phòng ban chuyên môn và Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San tổ chức đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời xây dựng cộng đồng đoàn kết vì bình yên biên giới.