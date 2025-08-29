Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao mừng Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, giàu ý nghĩa.

Nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngày 28-8, UBND Phường An Khê đã tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ I năm 2025. Hội diễn quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tái hiện truyền thống đấu tranh kiên cường, hào hùng của dân tộc.

Các tiết mục còn tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng những tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất. Với sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật như ca, múa, nhạc, kịch, hội diễn đã mang đến cho khán giả một không gian văn hóa phong phú và sáng tạo.

an-khe.jpg
Đông đảo quần chúng nhân dân tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng phường An Khê lần thứ I, năm 2025. Ảnh: Lạc Hà

Không chỉ tạo dấu ấn bằng chất lượng nghệ thuật, hội diễn còn để lại cảm xúc sâu sắc trong lòng người tham gia. Em Châu An Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT số 2 Quang Trung, chia sẻ: "Trong hội diễn lần này, em tham gia biểu diễn tiết mục “Đất nước lời ru” của tổ dân phố 1, 2, 3 An Phú (phường An Khê). Em cảm thấy rất vui, tự hào và xúc động khi được tham gia biểu diễn trong Hội diễn Nghệ thuật quần chúng phường An Khê lần thứ nhất, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em".

tiet-muc-dat-nuoc-loi-ru-cua-to-dan-pho-1-2-3-an-phu-phuong-an-khe-bieu-dien-tai-hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-anh-lac-ha.jpg
Tiết mục “Đất nước lời ru” của tổ dân phố 1, 2, 3 An Phú do các em học sinh trên địa bàn trình diễn. ﻿Ảnh: Lạc Hà

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Phan Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường An Khê, cho biết: "Hội diễn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2025. Đồng thời cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ phường phát triển và tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong Nhân dân".

Song song với các hoạt động văn nghệ, không khí thể thao trên địa bàn tỉnh cũng rộn ràng không kém. Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê tổ chức Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025. Giải đấu thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 51 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn xã. Giải bóng chia thành 13 đội tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm. Từ đó, các đội xuất sắc sẽ bước vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

giai-bong-da-mini-chu-se-nam-2025-thu-hut-200-van-dong-vien-tham-gia-anh-nvccjpg.jpg
Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025 là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do Đoàn Thanh niên xã Chư Sê tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga, Bí thư Đoàn xã Chư Sê, cho hay: Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025 là hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong xã. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để thanh niên giao lưu, học hỏi và lan tỏa niềm đam mê bóng đá, từ đó phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải đấu diễn ra từ ngày 27 đến 31-8.

mot-tiet-muc-duoc-bieu-dien-tai-dem-giao-luu-van-hoa-van-nghe-tai-xa-ia-dom-anh-lac-ha.jpg
Một tiết mục được biểu diễn tại đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ xã Ia Dom nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: L.H

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Đoàn Thanh niên xã Ia Dom đã chủ trì phối hợp cùng các hội đoàn thể, phòng ban chuyên môn và Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San tổ chức đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời xây dựng cộng đồng đoàn kết vì bình yên biên giới.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

Xã hội

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

Từ thiện

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Từ thiện

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

null