(GLO)- Chiều 29-5, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

Nội dung giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2024.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ năm 2022 đến ngày 31-3-2024, lực lượng điều tra toàn tỉnh và các cơ quan khác trong Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã tiếp nhận, phân loại và giải quyết 5.983 nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền. Trong đó, khởi tố vụ án 3.251 tin, không khởi tố 1.826 tin, tạm đình chỉ xác minh 584 tin. Hiện, đang xác minh 322 tin. Tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm vượt so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Trong đó, năm 2022 đạt 90,57%, năm 2023 đạt 91,12%.

Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an toàn tỉnh cơ bản đã tích cực phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ theo chỉ đạo của liên ngành tư pháp Trung ương, của Bộ Công an. Đến thời điểm kiểm tra hiện nay, các đơn vị không còn vụ việc tạm dừng.

Cùng trong thời gian này, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh đã thụ lý, giải quyết 5.843/6.066 tin (số cũ 310 tin, phục hồi 524 tin, nơi khác chuyển đến 39 tin). Trong đó, khởi tố vụ án 3.285 tin, không khởi tố 1.843 tin, tạm đình chỉ giải quyết 644 tin, chuyển nơi khác giải quyết 71 tin.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã tạm đình chỉ 633 vụ án. Trong đó, cơ quan điều tra cấp tỉnh tạm đình chỉ 57 vụ án, cơ quan điều tra cấp huyện tạm đình chỉ 574 vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tạm đình chỉ 2 vụ án. Số vụ án phục hồi 154 vụ. Trong đó, cơ quan điều tra cấp tỉnh phục hồi 22 vụ án, cơ quan điều tra cấp huyện phục hồi 131 vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện phục hồi 1 vụ án.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần khắc phục những tồn tại, khó khăn, hạn chế thiếu sót. Bên cạnh đó, 2 đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, định kỳ đánh giá các kết quả đã làm được, chưa làm được, giữ kỷ cương, hạn chế tối đa vi phạm, sơ suất trong thực hiện công tác.

Cùng với đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ khen thưởng kịp thời. Đồng thời, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm một cách công tâm khách quan, chặt chẽ.