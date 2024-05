Báo cáo với đoàn giám sát, từ năm 2022 đến ngày 31-3-2024 Công an huyện Mang Yang đã thụ lý, giải quyết 214/233 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (số cũ 18 tin). Trong đó, khởi tố vụ án 113 tin, không khởi tố 87 tin, tạm đình chỉ 13 tin, chuyển đi nơi khác 1 tin. Hiện, đơn vị đang giải quyết 19 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đồng thời, trong giai đoạn này, tổng số án tạm đình chỉ điều tra 135 vụ/9 bị can (số cũ 112 vụ/7 bị can). Trong đó, đã phục hồi điều tra 8 vụ/7 bị can, đình chỉ do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 8 vụ/0 bị can. Hiện, còn tạm đình chỉ 119 vụ/2 bị can.

Về phía Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang, từ năm 2022 đến ngày 31-3-2024, đơn vị thụ lý kiểm sát, giải quyết 214/233 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó, khởi tố vụ án 113 tin, không khởi tố vụ án 87 tin, tạm đình chỉ 13 tin, chuyển đi nơi khác giải quyết 1 tin. Hiện, đơn vị đang giải quyết 19 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang đã kiểm sát, giải quyết án tạm đình chỉ trên địa bàn là 135 vụ/9 bị can (số cũ 112 vụ/7 bị can). Trong đó, đã phục hồi 8 vụ/7 bị can, đình chỉ do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 8 vụ/0 bị can, hiện còn tạm đình chỉ 119 vụ/2 bị can.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tường Linh đánh giá cao việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn của 2 đơn và ghi nhận những kiến nghị đề xuất. Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang thời gian tới tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn, thiếu sót trong công tác, tập trung giải quyết án tạm đình chỉ.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị cần quan tâm, quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên; tăng cường theo dõi, kiểm tra nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác. Đối với Công an huyện cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ điều tra viên Công an cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.