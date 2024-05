Giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Kbang

(GLO)- Ngày 22-5, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang.

Nội dung giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2022-2024.

Báo cáo với đoàn giám sát, năm 2022, Công an huyện Kbang đã thụ lý, giải quyết 39/46 tin (số cũ 8 tin). Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 21 tin; không khởi tố 11 tin; tạm đình chỉ 7 tin. Năm 2023, Công an huyện Kbang thụ lý, giải quyết 47/49 tin (số cũ 7 tin). Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 31 tin; không khởi tố 11 tin; tạm đình 4 tin; chuyển nơi khác 1 tin. Riêng từ năm 2024 đến ngày 31-3-2024, đơn vị thụ lý, giải quyết 6/9 tin (số cũ 2 tin). Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 4 tin; không khởi tố 2 tin, còn lại 3 tin.

Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang, năm 2022 đơn vị thụ lý, giải quyết 39/46 tin (số cũ 8 tin). Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 21 tin; không khởi tố 11 tin; tạm đình chỉ 7 tin, còn lại 7 tin. Năm 2023, đơn vị thụ lý, giải quyết 47/49 tin (số cũ 7 tin). Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 31 tin; không khởi tố 11 tin; tạm đình chỉ 4 tin; chuyển nơi khác 1 tin.

Riêng từ đầu năm 2024 đến ngày 31-3-2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang thụ lý, giải quyết 6/9 tin (số cũ 2 tin). Trong đó, đơn vị khởi tố vụ án hình sự 4 tin; không khởi tố 2 tin, còn lại 3 tin. Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2022 đến ngày 31-3-2024 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang đã tăng cường công tác kiểm sát và giải quyết án tạm đình chỉ trên địa bàn huyện. Qua đó, đã phối hợp với Cơ quan điều tra giải quyết triệt để các các vụ án tạm đình chỉ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, phục hồi điều tra các vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Phát biểu tại các buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình đánh giá cao việc giải quyết của 2 đơn và ghi nhận những kiến nghị đề xuất. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang cần khắc phục những tồn đọng hạn chế trong công tác việc xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và tạm đình chỉ điều tra; nâng cao trình độ nghiệp vụ của điều tra viên. Cùng với đó, Công an huyện Kbang cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã. Mặt khác, 2 đơn vị cần tích cực nắm thông tin, tình hình địa bàn và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.