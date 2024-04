Giám sát chuyên đề chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam tại Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-4, đoàn giám sát do ông Đỗ Đức Hồng Hà-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam giai đoạn 2021-2023” tại Công an tỉnh Gia Lai.

Tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ Công an TP. Pleiku, đoàn giám sát đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; công tác kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, người bị kết án tử hình đang bị tạm giam; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà nhấn mạnh: Công an tỉnh Gia Lai đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản dưới luật, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Nổi bật, lực lượng Công an đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận, lập hồ sơ, phân loại và quản lý giam giữ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam phục vụ công tác quản lý giam giữ và cơ quan thụ lý vụ án trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đầy đủ thủ tục, chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm an toàn.

Trong 3 năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức 1 đợt tập huấn nghiệp vụ về tạm giữ, tạm giam, phân công nhiều lượt lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức; tổ chức bộ máy và biên chế Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh đã được xây dựng hoàn thiện, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện; đảm bảo chính sách nhân đạo, khoan hồng đối với người bị tạm giữ, tạm giam các cơ sở giam giữ, thực hiện tốt các quyền lợi, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam như: chế độ ăn, ở, mặc và tư trang, chế độ gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu, chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, công tác kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp thu, khắc phục. Đoàn cũng đã kịp thời giải đáp một số vướng mắc, bất cập và ghi nhận các ý kiến đề xuất của Công an Gia Lai để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.