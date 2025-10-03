Diễn tập phương án chữa cháy tại Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn Ayun Pa

(GLO)- Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Long Sơn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn Ayun Pa (phường Ayun Pa).

Lực lượng PCCC và CNCH triển khai chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Tình huống giả định là: Sự cố cháy xảy ra tại khu vực phòng ở của cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn Ayun Pa. Nguyên nhân do công nhân để điện thoại trên giường sạc pin, pin điện thoại nóng gây nổ và phát sinh cháy. Đám cháy nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh khiến 2 người bị mắc kẹt tại khu vực làm việc.

Khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động, gọi điện thoại đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ theo số điện thoại 114 và triển khai chữa cháy, CNCH ban đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy, triển khai đội hình 1 phun nước vào đám cháy, đội hình 2 phun nước làm mát cấu kiện xây dựng.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 tổ chức rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập. Ảnh: ĐVCC

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Qua buổi diễn tập, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Chi nhánh đã nắm bắt được thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể, sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy cũng như phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.