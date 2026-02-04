Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-1, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là dự án có mức vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác của Tập đoàn PNE khảo sát thực tế địa bàn dự kiến triển khai Dự án điện gió Hòn Trâu. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo quyết định của UBND tỉnh, giai đoạn 1 của Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu được thực hiện tại địa bàn các xã: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông. Dự kiến diện tích mặt nước (khu vực biển) sử dụng có thời hạn hơn 32 ha; diện tích mặt đất sử dụng có thời hạn khoảng 17,61 ha. Công suất thiết kế 750MW, sản lượng điện khoảng 2,8 tỷ kWh/năm (quy mô công suất dự án có thể thay đổi giảm trong trường hợp có vị trí trùng quy hoạch mà Chính phủ và các bộ, ngành không đồng ý cho thực hiện dự án điện gió gần bờ), cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 220kV.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 48.372 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 48.339 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính là hơn 33.182 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án chậm nhất đến quý IV/2029 hoàn thành đi vào hoạt động (tiến độ thực hiện dự án có thể thay đổi theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Mục tiêu của dự án là cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện. Dự án này cũng sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức hai con số trong thời gian tới.

Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu do Tập đoàn PNE (CHLB Đức) đăng ký đầu tư từ năm 2019. Theo ông Thorsten Fastenau, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE, Dự án được phân kỳ thành 3 giai đoạn đầu tư phát triển, trong đó giai đoạn 1 có công suất 750MW, giai đoạn 2 công suất 750MW và giai đoạn 3 công suất 600MW. Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức rất ủng hộ dự án này. Tập đoàn cũng đã ký kết ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh về việc triển khai dự án; đồng thời tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật của dự án, đo gió, khảo sát địa chất để thu thập số liệu đáng tin cậy; mở văn phòng đại diện tại nhà số 173-175 đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, thể hiện quyết tâm thực hiện dự án.

báo Gia Lai
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Tài chính

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. 

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

null