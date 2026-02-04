( GLO)- Ngày 3-1, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là dự án có mức vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác của Tập đoàn PNE khảo sát thực tế địa bàn dự kiến triển khai Dự án điện gió Hòn Trâu. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo quyết định của UBND tỉnh, giai đoạn 1 của Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu được thực hiện tại địa bàn các xã: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông. Dự kiến diện tích mặt nước (khu vực biển) sử dụng có thời hạn hơn 32 ha; diện tích mặt đất sử dụng có thời hạn khoảng 17,61 ha. Công suất thiết kế 750MW, sản lượng điện khoảng 2,8 tỷ kWh/năm (quy mô công suất dự án có thể thay đổi giảm trong trường hợp có vị trí trùng quy hoạch mà Chính phủ và các bộ, ngành không đồng ý cho thực hiện dự án điện gió gần bờ), cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 220kV.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 48.372 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 48.339 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính là hơn 33.182 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án chậm nhất đến quý IV/2029 hoàn thành đi vào hoạt động (tiến độ thực hiện dự án có thể thay đổi theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Mục tiêu của dự án là cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện. Dự án này cũng sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức hai con số trong thời gian tới.

Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu do Tập đoàn PNE (CHLB Đức) đăng ký đầu tư từ năm 2019. Theo ông Thorsten Fastenau, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE, Dự án được phân kỳ thành 3 giai đoạn đầu tư phát triển, trong đó giai đoạn 1 có công suất 750MW, giai đoạn 2 công suất 750MW và giai đoạn 3 công suất 600MW. Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức rất ủng hộ dự án này. Tập đoàn cũng đã ký kết ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh về việc triển khai dự án; đồng thời tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật của dự án, đo gió, khảo sát địa chất để thu thập số liệu đáng tin cậy; mở văn phòng đại diện tại nhà số 173-175 đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, thể hiện quyết tâm thực hiện dự án.