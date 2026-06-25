Chấn chỉnh việc đi đường dân sinh qua trạm BOT chưa đúng quy định

(GLO)- Trước phản ánh về việc một số cán bộ, nhân viên xã Hra (tỉnh Gia Lai) đi qua tuyến đường dân sinh bên cạnh Trạm thu phí BOT km124+720 trên quốc lộ 19 để giảm chi phí đi lại, lãnh đạo địa phương đã kịp thời quán triệt, yêu cầu thực hiện đúng quy định.

Ngày 23-6, bà Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Hra - cho biết: Sau khi nắm thông tin có một số cán bộ, nhân viên địa phương sử dụng tuyến đường dân sinh bên cạnh Trạm thu phí BOT tại km124+720 trên quốc lộ 19 để không phải qua trạm, Đảng ủy xã đã kịp thời quán triệt, yêu cầu chấm dứt tình trạng này.

Việc một số cán bộ, công chức xã Hra sử dụng tuyến đường dân sinh đi ngang qua phần đất của người dân để không qua trạm thu phí là chưa phù hợp với quy định. Ảnh: Minh Phương

Theo bà Hà, tuyến đường nói trên vốn là đường dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân, đi qua phần đất của một nhà dân nằm cạnh khu vực Trạm thu phí. Việc một số cán bộ, công chức sử dụng tuyến đường này để tránh trạm thu phí là chưa phù hợp với quy định.

“Anh em cán bộ xã còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những người thường xuyên phải di chuyển phục vụ công việc. Tuy nhiên, sử dụng đường dân sinh để tránh trạm thu phí là không đúng, địa phương đã nhắc nhở và chấn chỉnh nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm trong quản lý, góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong việc sử dụng hạ tầng giao thông" - bà Hà cho biết.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Hra cũng xác nhận, địa phương từng có kiến nghị liên quan đến việc một số cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND xã thường xuyên phải qua Trạm thu phí BOT km124+720 trên quốc lộ 19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Do trụ sở xã nằm gần khu vực trạm thu phí, tần suất di chuyển của cán bộ, công chức khá lớn, phát sinh chi phí đi lại. Trên cơ sở đó, địa phương đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, tháo gỡ.

Tuy nhiên, trên cơ sở đề nghị xem xét giảm giá dịch vụ đường bộ của UBND tỉnh Gia Lai, qua rà soát các quy định hiện hành, Cục Đường bộ Việt Nam xác định các phương tiện của cán bộ, công chức xã Hra không thuộc nhóm đối tượng được giảm giá theo quy định. Vì vậy, việc giảm giá riêng cho nhóm phương tiện này là chưa phù hợp.

Để góp phần giảm chi phí đi lại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn chủ phương tiện căn cứ nhu cầu thực tế lựa chọn hình thức mua vé tháng hoặc vé quý phù hợp.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho rằng việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ riêng đối với cán bộ, công chức đang công tác tại trụ sở UBND xã Hra là chưa phù hợp. Ảnh: Minh Phương

Theo lãnh đạo UBND xã Hra, thời gian qua, địa phương cũng hướng dẫn cán bộ, nhân viên mua vé tháng hoặc vé quý để giảm chi phí khi thường xuyên qua trạm.

Theo đại diện lãnh đạo Trạm thu phí, thời gian qua, đơn vị vẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giảm phí, miễn phí đối với các trường hợp người dân địa phương đủ điều kiện theo quy định. Khi người dân cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh cư trú, phương tiện thuộc diện được xem xét, đơn vị sẽ áp dụng chính sách phù hợp tùy theo quy định hiện hành.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”. Ảnh: Minh Phương

Đại diện Trạm BOT cũng cho rằng, việc cán bộ, công chức xã Hra gặp khó khăn do phải thường xuyên qua trạm là vấn đề xuất phát từ thực tế công việc. Tuy nhiên, việc giải quyết cần đảm bảo phù hợp với quy định chung, tránh phát sinh những trường hợp sử dụng đường dân sinh không đúng mục đích.