Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Toàn xã Hra có 271 trường hợp có hộ khẩu tại địa phương đã được miễn, giảm phí, riêng cán bộ, công chức điều động từ nơi khác đến chưa được áp dụng chính sách này. Ảnh: Minh Phương

Gánh nặng từ phí qua trạm BOT

Những ngày này, câu chuyện “trả phí qua trạm BOT để đi làm” trở thành nỗi niềm chung của nhiều cán bộ, công chức xã Hra. Theo ghi nhận, phần lớn cán bộ, công chức được điều động từ trung tâm huyện Mang Yang (cũ) hoặc các xã lân cận về công tác tại đây di chuyển bằng ô tô cá nhân đều buộc phải qua trạm thu phí nhiều lần mỗi ngày.

Chị Tô Thị Huệ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hra - cho biết, dù nhà chỉ cách cơ quan khoảng 10 km nhưng chi phí đi lại hằng tháng lại quá lớn so với thu nhập.

“Mỗi ngày tôi đi làm đều phải qua trạm, tính cả tiền xăng và phí BOT thì gần 4 triệu đồng/tháng.” - chị Huệ bộc bạch.

Hiện có 19 cán bộ, công chức được điều động từ trung tâm huyện Mang Yang (cũ) hoặc các xã khác về công tác tại UBND xã Hra, hầu hết phải thường xuyên di chuyển qua trạm thu phí bằng ô tô cá nhân. Ảnh: Minh Phương

Không riêng chị Huệ, nhiều cán bộ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Với mức phí 40.000 đồng/lượt, nếu di chuyển 2-4 lượt/ngày, chi phí BOT dao động từ 1,7 đến hơn 3,5 triệu đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc).

Ngay cả khi mua vé tháng, chi phí vẫn ở mức trên 1,2 triệu đồng - tương đương 10-30% thu nhập của cán bộ cơ sở.

Ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Hra - cho biết: Sau khi sáp nhập 2 xã Đăk Ta Ley và Hra, trụ sở của xã Hra mới nằm rất gần trạm thu phí BOT (Km124+720 trên quốc lộ 19). Hiện có 19 cán bộ, công chức được điều động về đây công tác, hầu hết phải thường xuyên qua trạm thu phí bằng ô tô cá nhân.

“Do yêu cầu công việc, nhiều người phải qua lại trạm 2-4 lần mỗi ngày. Trong khi thu nhập còn hạn chế, phí qua trạm trở thành gánh nặng đáng kể. Có trường hợp, cán bộ ngại qua trạm nên không về nhà buổi trưa mà ở lại cơ quan để tiết kiệm chi phí” - ông Quang cho hay.

Cần cơ chế linh hoạt tháo gỡ bất cập

Trước thực tế trên, UBND xã Hra đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH BOT 36.71 đề nghị xem xét miễn phí qua trạm đối với phương tiện của cán bộ, công chức đang làm việc tại xã.

Theo ông Mai Văn Hưng - Trạm trưởng Trạm thu phí Km124+720 (Công ty TNHH BOT 36.71), đề xuất của địa phương là chính đáng, phù hợp với thực tế sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, việc miễn, giảm phí không thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp mà phải do cơ quan quản lý nhà nước quyết định.

“Hiện nay, toàn xã Hra có 271 trường hợp có hộ khẩu tại địa phương đã được miễn, giảm phí. Riêng đối với cán bộ, công chức điều động từ nơi khác đến, quy định hiện hành chưa cho phép áp dụng chính sách này” - ông Hưng thông tin.

Sau khi kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng đã thống nhất đề xuất miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT đối với phương tiện của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hra. Ảnh: Minh Phương

Liên quan vấn đề này, ngày 24-3, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc, tìm hướng giải quyết.

Đến ngày 30-3, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh, thống nhất đề xuất miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT đối với phương tiện của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hra.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Hra rà soát danh sách phương tiện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan và gửi về Sở trước ngày 15-4-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận.

Việc xem xét miễn, giảm phí trong những tình huống đặc thù không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ đời sống mà còn góp phần ổn định tâm lý, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở.